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樂迦再生傳捷報 取得首張iPSC外泌體國際訂單

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

再生醫療廠樂迦再生（6891）再傳捷報，該公司繼今年7月1日取得iPS Academia Japan誘導性多功能幹細胞（iPSC）技術全球商業用途授權後，23日再度宣布與亞洲國際客戶簽署iPSC外泌體CDMO（委託開發暨製造服務）訂單，成為首家取得iPSC授權暨國際訂單的台灣公司。

樂迦再生公司表示，該公司使用的前導工廠是台灣第一家，也是亞洲少數取得PIC/S GMP認證的細胞工廠。在建立iPSC研發平台後，已成功取得iPSC外泌體的國際化妝品原料（INCI）登錄，並於日前獲得iPSC專利授權，得以供應全球研究機構發展iPSC外泌體的醫療應用，也可以提供各醫美保養品公司，研發生產高科技保養品。

最重要的是，樂迦不自己擁有產品，目標接受客戶委託製造，協助客戶產品開發與上市。因此，順利取得亞洲客戶的青睞，簽下第一張訂單，打入國際市場。

樂迦再生指出，iPSC具有與胚胎幹細胞一樣的分化與再生能力，較其他來源的幹細胞有更好的再生與修復功能，而且沒有道德爭議。幹細胞外泌體是目前再生醫療最熱門的領域，根據市場調研機構Research Nester估計，到2036年底，外泌體市場規模將超過53億美元，在2024至2036年間的複合年增長率為16%。

樂迦再生執行長張裕享指出，將外泌體比照細胞納入管理是世界的潮流，樂迦提前布局，不僅強化iPSC研發能力，現已建置不同｢指向性分析｣的技術，例如，利用誘導心肌細胞或腎臟細胞製成其外泌體，幫助客戶開發產品，應用於心臟或腎臟衰竭治療的委託製造服務。這也是國際客戶願意將訂單交付給樂迦的原因，是樂迦的技術與布局受到市場肯定的明證。

為增進業界了解iPSC與外泌體的研發製造及應用發展，樂迦再生與母公司三顧攜手台灣美容外科醫學會，將於7月28日舉辦「再生醫療雙法通過後iPSC的新契機」研討會，邀請專家探討iPSC在醫療與醫美領域的應用潛力及法規趨勢。當天並將宣布「全台最優惠、CP值最高的外泌體」重磅消息，目前已有逾百位醫師及業者報名參加，代表外泌體應用深受國內業界關注，極具市場發展潛力。

布局 幹細胞 腎臟

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