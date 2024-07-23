台灣虎航部分航班異動 國內外空中資訊一次看

凱米颱風來襲，目前為中度颱風等級，氣象署已針對東部海域發布海上颱風警報，預計24日至25日風雨最劇，24日白天北部、東半部地區就會感受到風雨，晚間開始中南部風雨也會逐漸增強。國內外航班也受到影響，相關的航班異動情形如下：

受凱米颱風影響，民航局表示，今日截至下午14時，國內線取消15架次，國際暨兩岸航線未受影響。

受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下，7月24日 IT602 桃園-首爾仁川提前至19:00起飛；7月25日 IT603 首爾仁川-桃園提前至7月24日23:30起飛。台灣虎航提醒，以上皆為當地時間，且為24小時制，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

樂桃航空也宣布明天和周四取消12航班，其中明天(24日)取消航班包括MM027大阪-桃園、MM028桃園-大阪、MM625成田-桃園、MM627成田-桃園、MM727名古屋-桃園、MM927沖繩-桃園、MM928桃園-沖繩。7月25日則取消MM620桃園-成田、MM622桃園-成田、MM722桃園-名古屋、MM923沖繩-桃園、MM924桃園-沖繩等航班。

華信航空宣布，受到凱米颱風影響，華信航空今國內航班取消2架次，包括台北往返台東AE395、AE396航班，以及高雄往返花蓮AE7931、AE7932航班。

此外，華信航空也宣布，受到凱米颱風影響，明(24)日所有國內航班全天取消，並將視天候狀況隨時機動調整航班。