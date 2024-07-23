台灣虎航部分航班異動 國內外空中資訊一次看
凱米颱風來襲，目前為中度颱風等級，氣象署已針對東部海域發布海上颱風警報，預計24日至25日風雨最劇，24日白天北部、東半部地區就會感受到風雨，晚間開始中南部風雨也會逐漸增強。國內外航班也受到影響，相關的航班異動情形如下：
受凱米颱風影響，民航局表示，今日截至下午14時，國內線取消15架次，國際暨兩岸航線未受影響。
台灣虎航：
受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下，7月24日 IT602 桃園-首爾仁川提前至19:00起飛；7月25日 IT603 首爾仁川-桃園提前至7月24日23:30起飛。台灣虎航提醒，以上皆為當地時間，且為24小時制，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
樂桃航空：
樂桃航空也宣布明天和周四取消12航班，其中明天(24日)取消航班包括MM027大阪-桃園、MM028桃園-大阪、MM625成田-桃園、MM627成田-桃園、MM727名古屋-桃園、MM927沖繩-桃園、MM928桃園-沖繩。7月25日則取消MM620桃園-成田、MM622桃園-成田、MM722桃園-名古屋、MM923沖繩-桃園、MM924桃園-沖繩等航班。
華信航空：
華信航空宣布，受到凱米颱風影響，華信航空今國內航班取消2架次，包括台北往返台東AE395、AE396航班，以及高雄往返花蓮AE7931、AE7932航班。
此外，華信航空也宣布，受到凱米颱風影響，明(24)日所有國內航班全天取消，並將視天候狀況隨時機動調整航班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言