線上LINE看屋資訊 信義房屋：數位取代繁複紙本

信義房屋（9940）在乎客戶購售屋體驗與交易安全，1989年首創不動產說明書以來，不斷創新房產交易服務。為讓消費者看屋過程更便利，信義房屋推出透過LINE官方帳號傳送看屋資訊的數位新服務，房仲帶消費者實地看房(帶看)時可透過LINE分享不動產說明書等相關資訊，消費者在看屋現場不用再抱著厚厚的不動產說明書走動，不只方便也兼具房仲工作效率、資訊安全與環境永續。

因看屋服務過程中會產生大量文件資料，如物件資訊、實登行情、社區配置圖及不動產說明書，平均一年要耗費逾百萬張A4紙。新數位服務運用LINE官方帳號傳送相關文件，方便客戶閱覽，減少紙張使用，支持環境永續，此項OMO（Online-Merge-Offline）服務結合台灣人最常使用的通訊軟體LINE，專為消費者買房需求所設計，房仲帶消費者實地看房(帶看)時可透過LINE分享資訊，節省事前準備時間。

信義房屋將繁複的紙本資料摘要重點，以美觀易讀的方式展示，透過資訊圖表提升可讀性與傳播效率，讓客戶能快速掌握重要資訊。新服務串接信義房屋獨家物件資料，提供最即時的實價登錄行情、詳盡版社區資訊，且資料有限時存取與認證設計，提升安全性，並保障屋主隱私與權益。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，「延續信義房屋首創不動產說明書服務，透過LINE OA渠道分享物件數位資訊，不僅協助房仲業務的服務流程，並大幅提升客戶體驗，更運用科技守護屋主隱私與權益。」

溫家政強調，信義房屋成立43年來，始終重視不動產交易安全與消費者權益，運用AI、大數據等創新科技提升消費者購售屋體驗。信義房屋秉持「信義立業、止於至善」企業理念，持續推出創新數位服務，展現信義房屋對屋主和買家的責任與承諾，實現客戶、企業與環境的三方共好。