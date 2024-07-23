世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團 落腳屏東打造亞洲最奢華海景溫泉度假村

獲世界指標性旅遊媒體Travel + Leisure連續於2023及2024年評選為全球最佳酒店品牌 -嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）與子樂投資管理的穎豐公司，23日宣布於屏東恆春半島西海岸線，擁有蔚藍海景及壯麗夕陽景色的3.3萬坪基地，打造台灣首家世界級奢華度假村- 墾丁嘉佩樂Capella Kenting，預計於2028年開幕。

今日動土典禮及品牌發布會，除業主方子樂投資董事長詹偉立外，屏東縣縣長周春米以及嘉佩樂集團副總經理Samuel M. Ding亦蒞臨現場。

墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，嘉佩樂集團及子樂投資皆深刻認同墾丁擁有十足潛力。子樂投資董事長詹偉立表示，若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度。

嘉佩樂集團旗下之度假村皆為世界旅遊媒體及遊客朝聖之景點，例如峇里島烏布嘉佩樂（Capella Ubud Bali）的奢華叢林帳棚體驗，河內嘉佩樂（Capella Hanoi）的百年建築，重溫奢華的歌劇時代，或是新加坡嘉佩樂（Capella Singapore）結合古蹟及新建築，化身隱身在大城市中的綠洲；每一間嘉佩樂集團皆創造無可取代的獨特體驗。墾丁嘉佩樂亦將以屏東文化及自然景觀，發展出恆春半島的獨特體驗。

墾丁嘉佩樂不只將成為台灣首家世界級奢華度假村，吸引國際觀光客來此朝聖，相信結合屏東縣政府對於升級恆春半島的觀光政策，更將讓台灣及墾丁躍上國際舞台。

為打造獨一無二的墾丁嘉佩樂，此次聘請設計眾多世界級奢華度假飯店 - 義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel精心操刀，在超過3.3萬坪的基地，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。而每棟Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。

談到未來奢華旅遊趨勢，嘉佩樂集團總裁Cristiano Rinaldi表示，高端旅遊越趨私人及訂製化，旅人更加在意在旅行中得到身心靈的滋養與平衡，並於旅程中獲得難忘的體驗，而墾丁完美具備這些要素，這亦是吸引嘉佩樂集團與子樂投資合作的契機；墾丁嘉佩樂將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；墾丁嘉佩樂餐飲將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。