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漢翔董事長胡開宏率團參加法茵堡航展 簽署發動機零組件長期合約

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔胡開宏董事長率團參加法茵堡航展，簽署發動機零組件長期合約。業者提供
漢翔胡開宏董事長率團參加法茵堡航展，簽署發動機零組件長期合約。業者提供

漢翔（2634）胡開宏董事長率團隊赴英國參加兩年一度的法茵堡航展，在航展首日即有重大斬獲，於7月22日與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，預估銷值近新台幣70億，為此次業拓行程奠定豐收的開端。

法茵堡航展是世界三大航展之一，每屆舉辦皆吸引全球各國軍用及民用飛機製造商參展展示最新技術和產品以及尋求業務商機。本次漢翔公司簽約標的即包含空中巴士公司寬體客機A350、A330neo、波音公司B787以及新一代商務噴射機等機型之發動機零組件。

漢翔公司持續深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機及商務噴射機市場，另持續投資廠房及精進改善以達到客戶要求，目前已規劃投入發動機鑄造產能擴充及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈持續提升市場競爭力並進一步布局發動機MRO市場。

國際旅運復甦強勁，飛機需求數量上升，發動機業務需求及發展亦將穩定成長，可望帶動公司營收大幅提升。未來漢翔公司將全方位提升設計、研發、製造以及維修等各領域與客戶合作之力度，建立雙方長遠穩定之經營發展策略。

布局 漢翔公司

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