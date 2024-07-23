欣達環工以27.6億元拿下嘉科汙水廠新建工程 打造智慧化工廠
欣陸投控（3703）旗下欣達環工宣布取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區汙水處理廠新建統包工程」。
此案採最有利標決標，欣達環工憑著豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標。本案得標金額為27.6億元，可望為欣達環工挹注穩定營收。
本該案內容包含興建一座日處理量15,000噸的汙水處理廠及相關附屬設施，可供後續擴充至日處理量25,000噸的土建設施。本案並包含3年的營運代操作維護。完成後將可為園區廠商、學校及相關單位處理排放汙水，落實環境友善與永續發展。
「我們很高興能透過水處理的經驗與技術，為台灣的科技產業發展提供協助。」欣達環工執行長周黎明表示，「該案將會以頂尖的技術，打造低汙染且具高效能的智能汙水處理系統。除了以MBBR（Moving Bed Bio-film Reactor 流動床生物膜廢水生物處理系統）穩定全場運轉外，也將導入數位智慧輔助管理系統，打造一座智慧化汙水處理廠。」
加計本案，欣達環工在全國共興建11座汙水處理廠及再生水廠，並有7座汙水處理廠及3座再生水廠正在營運；欣達環工在手合約餘額預估將近700億元。
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