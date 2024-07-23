台泥非洲喀麥隆新廠啟用 鍛燒黏土做原料可減碳40％

台泥（1101）23日宣布，為低碳水泥布局全球版圖，葡萄牙子公司Cimpor已於19日在喀麥隆啟用全球第一個沒有水泥窯的水泥廠，新廠每年將生產120萬噸水泥、和40萬噸鍛燒黏土。此水泥廠使用低碳鍛燒黏土替代傳統高碳排熟料，所生產的低碳水泥，可比傳統水泥減碳達40%。

台泥喀麥隆新廠19日的啟動儀式，由喀麥隆總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIimpor公司執行長Suat Calbiyik共同宣布啟動。約瑟夫表示，台泥喀麥隆鍛燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了40%至50%。

台泥董事長張安平表示，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源讓，這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，他也希望台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標。

張安平指出，二十多年前他曾經造訪喀麥隆。當時就發現喀麥隆是一個美麗、充滿發展潛力的的國家。它有很好的農業基礎礦物蘊藏，居民也非常友善。他很高興20多年後能夠回到喀麥隆建廠，實踐低碳生產也協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造一萬個就業機會。

台泥喀麥隆新廠具有三項特色：使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。台泥100%持有的Cimpor公司擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。

此外，台泥喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。