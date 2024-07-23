百萬會員誕生 環保集點感謝季起跑

「每一次點數累積，都是對地球環境盡一份心力！」環境部23日舉辦「環保集點突破百萬會員，迎向新里程」記者會，除贈送百萬綠點給「第100萬名註冊會員」外，環境部同時宣布「百萬會員感謝祭」開跑，另有多家環保集點通路業者祭出加碼活動響應，一起回饋長久以來支持環保的廣大會員。

環境部表示，透過民眾、通路業者、綠色服務業者及相關合作部會共同努力，環保集點第100萬會員日前重磅加入以綠色消費、大眾運輸等行動落實淨零綠生活的臺灣隊，創下平均每4分鐘就有1位民眾加入，每7秒就有1件綠色商品被選購的紀錄。

據環境部統計，目前百萬會員中有七成持續使用App，更有五成屬活躍會員，參與狀況有66.9％為大眾運輸、綠色消費與行為響應也分別近4成。活躍會員中，每月選購環保產品者占12％，其中以新竹市、新北市最高，一年內多次響應環保行為者有33.7％，其中以高雄市、澎湖縣最熱血參與，有效會員中，參與大眾運輸集點者以雙北最高。顯示環保集點已逐漸影響民眾改變生活習慣，以綠色消費、搭乘大眾運輸、參與環保公益活動等行為響應淨零綠生活。

「只要方向對，有大家一起參與，相信這鍋石頭湯會很美味。」環境部部長彭啓明提出每個人都付出一點，共同從無到有推動社會進步的「石頭湯」概念，認為在政府投入資源、已有百萬會員的基礎下，合力落實淨零綠生活絕非難事。

彭啓明表示，自己也常常打開app觀察綠點累積狀況，每趟搭乘大眾運輸得到的小小綠點，經不斷累積也能得到成果，且據環境部統計，這些綠點已由會員及合作通路合力滾動出18.1倍綠色經濟效益。

彭啓明表示，未來將繼續遊說更多企業成為環境部的伙伴一起加入，大家一起走可以走得更快。目前會員主要族群是31~50歲女性及41~50歲男性，環境部將加強對年輕人的宣導，盼其在綠點誘因下能落實更多淨零綠生活，一起找到新的生活方式。

環境部也宣布即日起至8月底，新舊會員可藉「百萬會員感謝祭」活動，透過綠色消費集點、通路載具綁定及完成指定任務，即可有機會獲得Apple Watch SE(GPS)44mm、綠色永續小旅行、環保綠點等多項好禮。環境部說明，只要完成綁定載具，日後所有綠色消費即可自動累點，其實相當方便，歡迎民眾加入會員，跟隨綠點優惠、選擇綠色商品，逐步展開淨零綠生活。

環境部表示，環保集點將繼續擴展綠色消費點數服務，並結合更多的環保活動及行為，引導民眾實踐淨零綠生活，以小小行動對未來世代產生積極的影響。環境部也誠摯邀請更多民眾加入環保集點並落實環保行動，一起為地球的未來做出貢獻。