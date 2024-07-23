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勞動部推企業員工在職訓練 助體質調整轉型升級

中央社／ 台中23日電

為協助傳統產業因應國際市場變化，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，透過資源協助企業辦理員工在職訓練，進行多方位體質調整及轉型升級。

因應國際貿易環境局勢多變，中小企業首當其衝，中彰投分署運用勞動部「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」等計畫資源，協助企業培養多元化人才，提升企業整體競爭力。

彰化業者全懋精機為例，業者為擴大進軍國際市場，將產品組裝產線移回台灣，並連續6年申請中彰投分署輔導訓練計畫資源，從第一線員工到管理階層進行專業知能提升、加強實務操作技能及研發創新優化製程，不僅重新站穩腳步，更搶進世界前5大工具機廠的電機泵組供應商。

全懋精機指出，有感提升員工軟實力對公司永續發展的重要性，不僅斥資3億元在彰化田中擴建新廠及擴大量產，更積極自民國108年起連續6年申請「充電起飛計畫」及「企業人力資源提升計畫」，期運用中彰投分署輔導計畫資源及尋求業界專家學者，協助公司進行體質改造。

全懋精機管理部副理吳芳誠表示，感謝勞動部提供企業在職員工訓練資源，並藉由導入TTQS人才發展品質管理系統的經營理念，公司不斷進化，目前已搶進世界前5大工具機廠電機泵組供應商，未來將持續投入資源辦理員工教育訓練，雖然仍不免需要面對全球市場的考驗與衝擊，但是公司有信心迎接下一個40年。

人力 勞動部 彰化

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