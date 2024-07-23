首購悲歌 房子愈買愈小...這區晚4年買房從3房變套房

高房價房子愈買愈小，對口袋不深的首購族更是如此，根據591實價登錄統計，今年上半年七都各行政區總價在千萬內的住宅產品交易坪數，發現整體較2020年明顯縮水，其中各縣市又以新竹竹北市最有感，當地成交坪數從39坪縮水至17坪，整整減少22坪，換句話說，該區民眾晚4年買房，將從原本的3房變成「住套房」，不禁令人大嘆想買房真的好難。

對比2020年，總價千萬在北市能買到的坪數由文山、北投、信義減少最多，其中文山縮水5坪減幅最大，文山房價相對市中心具優勢，過去千萬內還能買到3房公寓產品，現在逐漸向2房靠攏，整體而言，北市坪數減幅相對其他縣市小，不過可購得的坪數也最少，蝸居化最嚴重。

新北則由淡水、三峽、五股等蛋白區坪數縮水較明顯，皆減少6坪，這三區過去房價基期低，不過伴隨淡江大橋、捷運三鶯線、五泰輕軌等建設議題加持，房價急起直追，千萬內交易坪數也跌破30坪。

桃園則由八德、蘆竹、龍潭坪數縮小最多，尤其八德過去可以買到43坪，如今連30坪都買不到，八德因坐擁國道2號與3號，交通便捷，磁吸雙北通勤族以時間換取空間，近年又在捷運綠線、交流道增設、醫院進駐等議題下，帶動房價上漲，4年間能買到的空間足足減少14坪。

七都坪數縮水最多的縣市則為新竹，又以竹北、北區、東區等房價飆漲的區域明顯，尤其竹北減少坪數更是超過20坪，同樣預算4年前還可以買到2倍以上的空間，如今僅剩17坪，小宅化趨勢緊追北市。

中部坪數縮小最多的區域集中在太平、豐原、清水，最多有13坪的縮減，其中太平與清水4年前1千萬都還能買到超過40坪的首購宅，如今僅剩30坪，太平過去房價只要1字頭，尤其又以74沿線的新光重劃區吸引首購、換屋族大舉遷徙，不過現在該區房價紛紛站上3字頭，以相同預算來說，不僅買到的空間變小，千萬內交易量也大幅銳減。