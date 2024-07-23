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AI浪潮拉房價 台灣人平均不吃不喝逾10年才能買房

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價高漲，買房愈來愈困難。住商機構彙整內政部數據，觀察七都歷年首季房價所得比，全台第1季房價所得比高達10.35倍，象徵國內居民平均得不吃不喝10.35年才買得起房，創單季最高，其中新竹縣房價所得比突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房，與2020年相比變動值達2.7，增值冠居七都。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，年初以來全球AI浪潮助長科技產業景氣向上，市場熱錢四溢情況下，身為科技重鎮的新竹縣市房價自然水漲船高。

據內政部統計，全台第1季房價所得比達10.35倍，數值為有統計以來單季最高。觀察七大都會區房價所得比，其中以台北市達16.08倍冠居全台，而新北市13.36倍次之，台中市則以12.33倍位居季軍。

徐佳馨分析，房價與國內總體經濟、地方區域發展較有高度正相關，在疫情後觸動國內消費高漲，以及半導體產業龍頭帶動出口加速成長，根據日前中經院發布數據，台灣今年經濟成長率(GDP)最新預測值為3.81%，較4月預測值上修0.43個百分點，顯示全台經濟局勢穩定向上，此熱度也反應房市上，加上去年下半年政府推出優惠貸款方案，剛需買盤出籠，且國內工資高漲、缺工議題難解，致使房價持續維持漲幅趨勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，值得注意的是，新竹縣市第1季房價所得比分別達10.33、9.27倍，與疫情時房價起漲的2020年相比，成長達2.7、2.6倍，成長幅度驚人；至於台南、高雄市分別達9.76、9.91倍，為七都相對房價所得比較低的二都，但與2020年同期相比成長達2.5、2.6倍，增加值也是名列七都前二、三名。

賴志昶認為，雖然自年初以來央行接連祭出打炒房組合拳，惟全球AI浪潮也在全台掀起科技旋風，相關產業鏈景氣長紅情況下，科技人才也將熱錢投入具抗通膨等功效的房地產市場，因此有科技園區所在的新竹、台南及高雄等都會區，疫情後的房價漲勢才會如此凌厲。

七大都會區歷年第一季房價所得比。資料來源:住商機構
七大都會區歷年第一季房價所得比。資料來源:住商機構

房價 熱錢 疫情

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