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SCFI再走跌 法人估航海王第3季獲利暫為今年高峰

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）在上周收盤時，收在3542.44點，全周下跌3.6%，近二周連續走跌，其中，美東線下跌1.3%，美西線下跌6.9%，歐洲線下跌1%。

法人機構指出，紅海相關訊息方面，以哈停火陷入僵局，近期以色列除了繼續與真主黨、哈瑪斯對戰之外，也針對葉門叛軍基地進行大規模轟炸，短期內停戰無望。

隨前期遠洋線運價漲幅拉大後，部分近洋線船舶轉至遠洋線營運，加上中美關稅導致的提前拉貨需求進入尾聲，導致近期運價觸頂回落。整體而言，目前紅海危機未除、航商採行繞道的情況持續進行，有利去化市場過剩運力，運價仍有望維持在獲利水準。

獲利方面，以今年以來 SCFI 指數於3月落底、5月開始大幅調漲的情況研判，漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季下，暫預估第3季將為2024年的季獲利高峰。

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SCFI運價指數連2周下跌 本周下跌3.6%

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