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漢翔簽發動機零組件長約 預估銷值近70億元

中央社／ 台北23日電

航太廠漢翔參加兩年一度的英國法茵堡航展，首日即有重大斬獲，22日與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，預估銷值近新台幣70億元。

漢翔今天發布新聞稿說明，國際旅運復甦強勁，飛機需求數量上升，發動機業務需求及發展也穩定成長，可望帶動營收大幅提升。

法茵堡航展是世界三大航展之一，每屆舉辦皆吸引全球各國軍用及民用飛機製造商參展，展示最新技術和產品及尋求業務商機。

漢翔本次簽約標的包含空中巴士公司寬體客機A350、A330neo、波音公司B787及新一代商務噴射機等機型的發動機零組件。

漢翔表示，持續深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機及商務噴射機市場；將持續投資廠房，目前已規劃投入發動機鑄造產能擴充及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈，提升市場競爭力，進一步布局發動機MRO（保養、維修及翻修）市場。

布局 漢翔

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