台泥非洲喀麥隆新廠啟用 水泥生產減碳40%

台泥低碳水泥布局全球，今天宣布進軍非洲中部喀麥隆，台泥葡萄牙子公司CIMPOR在喀麥隆，啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠；生產水泥過程，不需高溫減少能源使用，台泥喀麥隆廠生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達40%。

台泥喀麥隆新廠位於喀麥隆的克里比（Kribi），由喀國總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIMPOR執行長蘇阿特·卡比耶克（Suat Calbiyik）共同宣布啟動。

台泥董事長張安平表示，希望藉由喀麥隆的綠色能源，讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥。他也希望，台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，迎向2050淨零排放目標。

張安平指出，實踐低碳生產也協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈，預計帶動創造1萬個就業機會。

台泥喀麥隆新廠具有三項特色，包括使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電的綠電，以及使用生質燃料。台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司，有鍛燒黏土生產技術，此次在喀麥隆廠使用的主要原料即為鍛燒黏土，熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。

喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠，每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。

台泥受惠今年3月完成葡萄牙CIMPOR和土耳其OYAK交割，截至今年6月止已為台泥貢獻營收約新台幣200億元。其中CIMPOR在2020年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，在維德角開發火山灰替代熟料，未來將繼續在加納共和國建置第3座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠。

新啟用的台泥喀麥隆廠每年將生產120萬噸水泥和40萬噸鍛燒黏土，在生產中更大量使用當地原料，讓熟料進口減少40%至50%。