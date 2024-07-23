AI浪潮狂拉房價 新竹人不吃不喝逾10年才能買房

買房壓力愈來愈重，住商機構彙整內政部數據，今年第1季全國房價所得比來到10.35倍，再創新高，其中新竹縣房價所得比突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房，增幅冠居七都。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，年初以來全球AI浪潮助長科技產業景氣向上，市場熱錢四溢情況下，身為科技重鎮的新竹縣市房價自然水漲船高。

據內政部統計，全台第1季房價所得比高達10.35倍，象徵國內居民平均得不吃不喝10.35年才買得起房，為統計以來最高。觀察七大都會區房價所得比，台北市16.08倍冠居全台，新北市13.36倍次之，台中市則以12.33倍位居季軍。

徐佳馨分析，疫情後通膨加劇，加上半導體產業帶動出口加速成長，全台經濟局勢穩定向上，此熱度也反應房市上，加上政府推出優惠貸款方案，剛需買盤出籠，且國內工資高漲、缺工議題難解，房價持續維持上漲趨勢。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，新竹縣、市第1季房價所得比分別達10.33、9.27倍，與房價起漲的2020年相比，增加2.7倍、2.6倍，成長幅度驚人。

另外台南、高雄市分別達9.76、9.91倍，雖為七都相對房價所得比較低的二都，但與2020年同期相比成長達2.5、2.6倍，增加值也是名列七都前二、三名。