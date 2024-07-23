中天旗下合一又有好消息

中天集團旗下合一（4743）生技昨（22）日公告，已接獲國外顧問通知，該公司開發的Bonvadis傷口外用醫材，獲歐盟醫療器材驗證單位受理多項申請，這對該產品進入全球市場將有正面意義。

合一指出，歐盟主管機關接受Bonvadis急性、慢性傷口及疤痕外用醫材歐盟MDR品質管理系統和產品認證申請，接下來將執行第一階段和第二階段品質管理系統和產品認證查廠。

合一強調，這個進展為合一生技慢性傷口產品全球布局的重要目標，歐盟醫療器材驗證單位正式受理Bonvadis用於急、慢性傷口及疤痕，對達成Bonvadis進入全球市場具有實質助益。

合一表示，根據Grand View Research市場分析報告，2023全球傷口照護市場達222億美元，複合成長率為4.15%，預計2030年可達295億美元，其中慢性難癒合傷口迄無有效治療之藥物或醫材。

合一的傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，以加速取得國際市場多國多地的市場法規認證。新藥Fespixon目前已取得台灣、新加坡、馬來西亞與中國藥證；醫材Bonvadis已取得美國急性傷口、部分皮層傷口、手術縫合後傷口、和燒傷(1與淺表2級)。