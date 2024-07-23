中天旗下合一又有好消息
中天集團旗下合一（4743）生技昨（22）日公告，已接獲國外顧問通知，該公司開發的Bonvadis傷口外用醫材，獲歐盟醫療器材驗證單位受理多項申請，這對該產品進入全球市場將有正面意義。
合一指出，歐盟主管機關接受Bonvadis急性、慢性傷口及疤痕外用醫材歐盟MDR品質管理系統和產品認證申請，接下來將執行第一階段和第二階段品質管理系統和產品認證查廠。
合一強調，這個進展為合一生技慢性傷口產品全球布局的重要目標，歐盟醫療器材驗證單位正式受理Bonvadis用於急、慢性傷口及疤痕，對達成Bonvadis進入全球市場具有實質助益。
合一表示，根據Grand View Research市場分析報告，2023全球傷口照護市場達222億美元，複合成長率為4.15%，預計2030年可達295億美元，其中慢性難癒合傷口迄無有效治療之藥物或醫材。
合一的傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，以加速取得國際市場多國多地的市場法規認證。新藥Fespixon目前已取得台灣、新加坡、馬來西亞與中國藥證；醫材Bonvadis已取得美國急性傷口、部分皮層傷口、手術縫合後傷口、和燒傷(1與淺表2級)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言