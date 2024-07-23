中石化標地5,000坪 底價42億

高雄房價飆漲，帶動土地行情扶搖直上，讓部分企業啟動資產活化計畫，其中，中石化（1314）預計8月、9月標售亞灣區合計約5,000坪土地，總底價達42.8億元，受到市場注目。

上市建商主管說，高雄中石化舊廠成為亞灣70期重劃區，近年來土地分批售出，由於基地緊鄰205兵工廠區段徵收開發區，還有捷運紅線凱旋站、夢時代購物中心等，生活機能豐沛，因此陸續吸引華友聯、隆大等重量級建商進場。

中石化標售70期土地概況

隨著台積電設廠帶動高雄房地產價格飆上天，中石化趁熱持續出售土地，總共有三大塊土地要標售，首先標售的為8月22日一心路、籬仔內路三角窗的2,341坪土地，標售底價為18.5億元，換算每坪底價約79.01萬元。

除了8月22日的該筆土地標售，9月5日還有二筆建地標售，其中一塊土地面積約455坪帶建照，底價6.6億元，換算每坪145.07萬元。另一筆土地面積約2,269坪，就在一心路、籬仔內路三角窗的兩千坪土地旁邊，總底價約17.7億元，換算每坪約78萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察中石化去年同於70期重劃區的土地標售案，標出土地單價約落在7～8字頭，若以上次標售案來看，此次標售案開價合乎市場預期，惟其中一筆土地單價高達140萬元以上，評估應是帶建照標售，對建商而言取得後可立即開發，省去不少申照與整合時間，應會頗受業者青睞。

至於亞灣70期重劃區周邊房市方面，賴志昶指出，70期重劃區所在的亞洲新灣區、一心商圈，為近年來高市府重點發展區域，且在有重大公共建設、高科技產業進駐以及人口紅利等加持下，亞灣區房價水漲船高，目前新案行情已經坐穩單價4字頭，甚至部分指標個案已達單價5字頭以上，房價前景看俏，也讓緊鄰的70期重劃區發展前景廣受注目。

高雄70期重劃區屬多功能經貿園區裡第六個完成的重劃區，位在一心一路與籬仔內路口，面積約8.01公頃。