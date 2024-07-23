高市標售1,400坪地
台積電（2330）帶旺，高雄土地標售又一樁。仲量聯行昨（22）日表示，該公司受託辦理高雄鼓山區「農21區」土地標售案，鑑於農21特區在暫緩八年後，高雄市政府6月重啟修訂該區都計案內容，該地受矚目、後市可期。
仲量聯行指出，該案基地面積約1,400坪，地理位置優越，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站，預計明（24）日公開標售，8月28日下午1時截止投標。
仲量聯行指出，高雄受惠台積電2奈米廠投資以及各項重大公共建設挹注，近年房市快速成長，今年截至目前為止，已成功招商七案，民間投資金額預計402億元，招商績效暫居全國第一，諸項利多因素帶動高雄市不動產價格飛漲。
仲量聯行指出，「農21區」總面積約16.7公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，高雄市政府曾辦理都市計畫變更公開展覽，預計變更為住宅區。
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