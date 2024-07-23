汽車租賃三強 「共享」大PK

暑假正值共享汽車需求旺季，共享成為各家業者的兵家必爭之地，三大汽車租賃業者包括和泰旗下的iRent、裕隆（2201）集團旗下的LINE GO、中租控股的URiDE，持續拓點搶市。

和泰旗下的iRent以據點逾2,000站、汽機車總數逾1.2萬台穩居共享龍頭；裕隆集團旗下的LINE GO為市場唯一結合LINE生態圈的開放式移動服務平台；中租控股的URiDE自今年元月問市運營以來，至今已累積3萬名以上忠實用戶，服務據點從初期的台北市與新北市70處，橫跨至基隆、桃園、宜蘭，拓展至250處。

和泰集團旗下的iRent已經是汽車共享的龍頭，除了甲租甲還、甲租乙還，隨租隨還更是最早推出，並且是最受消費者偏好的選項，每年為和泰挹注可觀獲利。

裕隆集團旗下。LINE GO在突破400萬會員後，努力提供給所有消費者更多喜愛的大大小小改變，自遊租共享車在Golf加入後，已有七個品牌15款車款，是市場上最多品牌車款的共享汽車，未來還會繼續擴大品牌車款，讓消費者有更多選擇。

另外，中租控股旗下的共享租車品牌URiDE，訴求提高消費者用車的靈活性和便利性，昨（22）日宣布，於北北基桃地區精選使用率高的50處站點，除了「同站租還」之外，新推出「恣意租還」的異地還車服務，進一步滿足用戶體驗。