東鋼57億儲能投資案 喊卡

儲能投資環境變化、風險升高，東鋼終止57億投資案。東和鋼鐵（2006）昨（22）日公告，由於儲能市場環境產生變化，經過重新評估後決議，子公司東鋼風力發電原擬在在苗栗龍港工業園區斥資設置100MW電池儲能系統案，確定宣告終止。

東鋼去年4月宣布，依據行政院公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，電力系統與儲能為12項關鍵戰略之一，儲能設備可彌補再生能源的波動及間歇性，維持電力供給平衡，在碳中和下的新型電力系統中扮演要角，具有多方面的應用及效益，現階段投資設置儲能應是最好的時機點。

東鋼終止儲能投資案概況

但至今時隔不到18個月，東鋼公告取消建置併網型E-dReg儲能系統投資，並強調，因儲能市場環境已產生變化，市場開發環境及風險已與當時通過投資案有相當差異，公司經重新評估後決議終止本投資案。

東鋼表示，停止投資儲能系統後，對公司財務及業務上無重大影響。

東鋼近年以東鋼風力發電為基地，投入再生能源及儲能系統採購、應用技術研究及相關投資，再生能源研究包括太陽能、風能、沼氣發電，及碳捕捉利用與儲存、氫能等技術應用研究。

根據東鋼年報揭露，淨零排放已成趨勢，台灣也已通過「氣候變遷因應法」並明確於明年正式課徵碳費，已積極啟動碳足跡盤查及節能減碳等計劃，雖碳費收取標準等相關配套內容尚未定案，但已掌握相關成本可能造成衝擊。

法人指出，東鋼是績優鋼鐵股，生產基地除了台灣北中南各地外，還有越南等處，對推動節能減碳態度積極，同時透過公司治理模式，直接在董事會中通過訂定辦法，以每公噸200元的預估值，提撥因應氣候變遷的特別盈餘公積，主要應用於節能設備或提升能效及研究發展，特別盈餘公積達1.7億餘元，在鋼鐵產業中走在前面。

另一方面，東鋼使用低碳原料的目標不斷精進，當前已經不再採購銑鐵作為電弧爐煉鋼原料，因為銑鐵的溫室氣體排放較廢鋼高。