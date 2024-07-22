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發現薇趨勢／復刻科技巨擘初心

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

近期推出的新社群媒體Noplace，在App Store上架才一天，就擠下了TikTok跟Threads，伺服器還一度過載。這個社群媒體與我們熟悉的Facebook、Instagram和X有什麼不同？為何大家趨之若鶩？

Noplace創辦人Tiffany Zhong表示，現在主流的社群媒體早已失去「社群」的本質，主頁處處是廣告，販賣商品或個人品牌行銷就算了，其中還有不少詐騙廣告。

相信很多人都有同感，明明好友名單有3,000人，但會出現在Facebook主頁的，運氣好時十則中有六則是好友發布的；運氣差時，好友貼文只剩一則。

而Noplace追求的是真正的社群媒體，朋友跟全球動態，按照貼文發布時間排列，雖然目前還不支援上傳圖片，但整體使用情境更像是沒有廣告的X或Threads。

根據台北產經資訊網的統計，截至2024年6月，台灣在2024年短短六個月內就成立了7,601間新創公司，相較2014年的2,417間，成長了三倍。

而根據美國人口普查局（United States Census Bureau）的數據顯示，2023年成立的新創公司高達548萬1,437家，這意味著為數眾多的創業家都專注於以新創解決現有的問題。

創業的「新」題目好找，但「好」題目難尋。依循Noplace推出的服務，參考成功大企業的創業初心，這樣的選擇當然是引起市場注意的方法。

舉例來說，2008年社群媒體Facebook正式進入台灣，除了能分享生活，身邊有不少人在網站上找到失散多年的老師、同學與老友，這種「失而復得」的感動，讓它在2010年使用數達五億人，2023年更擁有29億的活躍用戶。

然而，現在的Facebook較剛推出時，體驗感已落差很多了，整個頁面看不到幾則好友訊息，取而代之的是滿滿的廣告。以社群媒體起家的Facebook，如今卻找不到朋友。

另一個是Google，Google琳瑯滿目的應用功能中，大家最熟悉的想必是搜尋引擎，一個搜尋列連接你我與世界。但隨著Google穩坐搜尋引擎龍頭的寶座，曾幾何時，搜尋結果鮮少出現精準的「答案」，取而代之的是一行行的商業廣告，好不容易滑到非廣告的板塊，內容卻與搜尋關鍵字無關，有時甚至找不到資訊。

Noplace與OpenAI這兩間新創公司的起點，均各自復刻了Facebook與Google最原始的創業里程碑。

Noplace就像還原Facebook的初心，擺脫滿滿的商業廣告，透過好友與全球消息的頁面切換，還給我們真正的社交。而從天而降的OpenAI，則部分滿足了我們對於答案的渴求，透過與文字AI的一問一答，還能優化答案的呈現方式，雖然AI幻覺不時還是會提供模擬兩可或錯誤的回答。

Noplace與OpenAI算是克服了「社群媒體沒有朋友，搜尋引擎沒有答案」的窘境。當時的科技巨擘們如果沒有這樣的初心，也不會穩坐科技龍頭好幾十年，過去年代的創新，對現在的世代還是有實踐的價值，但這些新創接下來可能會面臨科技巨擘當時同樣的問題：除了影響力和市占率，該如何打平，甚至營利？

最近特別喜歡看電影，但吸引眼球的從來不是聲光效果極佳、特效極強的科幻片，反而是十年、20年前，甚至是我出生前的經典之作。也許就跟科技發展的洪流是同一個道理，雖然技術與設備都有革命性的進展，但有時最能打動心靈、填補空缺的內容，還是那份簡單直觀的「純粹感」。

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