數位沛方／三種數位工具 掌握對手動向

所謂「知己知彼，百戰百勝」，企業想要永續發展，除了持續拓展業績外，也要花心思來看看競爭對手都在做什麼。比較有規模的企業，通常每年都會去盤點一下市場的狀況，看看整體市場趨勢，了解競爭對手的現況以及下一步，但實務上可以怎麼做，在此推薦幾種工具。

一、Google快訊

這是一種免費又方便的蒐集資料方式，只要有Google的帳戶，就可以透過指定的關鍵字，讓Google定期（隨時、每日或每周）將含有指定關鍵字的網頁資訊提供給我們，這樣就可以約略掌握到競爭對手平常在網路上發布訊息的頻率與內容。

不過缺點是這作法對於社群平台的資料蒐集較弱，且比較沒有統整，整理閱讀起來費時費力，但對於一般中小企業來說，已經可以達到基本的資訊蒐集。

二、Similarweb

有在經營官網的企業多數知道要使用Google Analytics了解網站經營成效，但它的缺點是只能看到自己有權限的網站，競爭對手的網站數據無法取得。Simsilarweb則解決了這個問題。

它是一個可以觀察競爭對手網站經營概況的數據蒐集工具，可以看到競爭對手的網站人流數量、訪客的年齡、性別等資訊，透過這類數據去了解我們是否在經營相似的客群，若是相當且領先我們，就可以把該網站定調為長期追蹤觀察的網站，因為他們的一舉一動，都可能會影響到我們的績效。

同時，透過長期的數據追蹤，也可以去掌握到對方客群的分布變化，作為自己布局的參考。

除了掌握客群輪廓，也可以監測到競爭對手網站的訪客來源，究竟是靠廣告帶來的？還是靠努力經營社群？還是把公司的SEO做好，這也都是應該持續觀察的部分。

像過往我們就發現一些產業的領導品牌，其最大的人流導入是靠訪客自己搜尋關鍵字進來，而搜尋的關鍵字中，品牌字又占了大宗，代表想要知道自己企業是否有在消費者心中留下印象，品牌字的搜尋量是一個重要指標。

Similarweb有免費版跟付費版，能提供的資訊有不少的差異，它同時也有提供七天的付費版免費試用，有興趣可以體驗看看中間差異。

三、Qsearch

上面提到要觀察品牌字的搜尋量多寡來當成一個衡量指標，但究竟要怎麼做才能提升品牌字搜尋量，這就要靠平時在各種線上線下的各種曝光來累積品牌的能見度。

透過輿情分析工具Qsearch，可以精準掌握競爭對手品牌在各種社群平台、主流論壇及新聞媒體上的曝光頻率，同時透過量化報表去做資料的圖表呈現。

跟Google快訊相比，它能涵蓋到社群平台以及資訊的彙整，可以節省許多的人力與時間，甚至可以觀察競爭對手找的KOL影響力表現，作為後續我們自己在找尋KOL的參考依據。

不過Qsearch不提供直接的免費試用，必須到官網申請，對於很想了解自己和競爭對手差異的企業來說，是個很好用的工具。

競爭分析除了幫我們看清領先者的布局，也看到潛在的威脅以及它牌的現況，必須要做好這些事情，才能更加了解自己的下一步怎麼走，以獲得更好的發展。