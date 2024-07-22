智慧經營／Nu Skin台灣及港澳總經理張雅婷 把消費者變推廣者

美商如新Nu Skin在全球成立40周年，提出「40耀啟程」口號。Nu Skin台灣及港澳總經理張雅婷分享品牌一路走來的核心理念與近年因應數位浪潮所做的轉型。她表示，Nu Skin建立6S品質措施，是產品品質保持穩定的關鍵，而近年更透過Empower Me數位商機策略，更好地滿足消費者日益增長的個性化需求。

6S品質措施 嚴格把關

張雅婷研究所念的是營養學系所，一腳踏進美容保養品起家的Nu Skin，她一開始負責市場行銷，十年過後又轉往業務部門歷練，在如新已超過20年，並一路扶植如新營養補充品事業壯大，為企業成功開拓出第二條成長曲線。

張雅婷說，疫後台灣消費者對健康、顏值的關注度明顯提高，帶動美容和營養補充品的需求攀升。而Nu Skin之所以能抓住這波商機，主要憑藉成立以來累積3.3億龐大的基因資料庫與海量成分資料庫，研發多元的美容與健康產品，加上獨一無二的商業模式，成功迎合市場趨勢、抓住消費者的需求。

張雅婷認為，Nu Skin之所以可以在市場上歷經40年仍持續成長，在於創新的科研實力，以及獨特的6S品質措施，這涵蓋了選題、來源、規格、標準化、安全與實證，從產品開發的初期到最終上市，都嚴格把關產品的各個環節，確保每一款產品都符合高標準的品質、安全性和效能。

Nu Skin近年推動的Empower Me數位商機策略，是在數位浪潮下轉型成功的關鍵，透過最新的科技和經濟模式，可提供消費者更加個人化和便捷的美容與健康體驗。

張雅婷說明，首先，Nu Skin藉由物聯網個人化應用（IoT personal application），可有效整合消費者的使用行為數據，以客戶需求為中心，提供量身定製的產品和服務。這使得消費者能夠更全面、更精確地掌握其個人美容與健康需求。

個性化模式 滿足需求

其次，透過分享經濟和聯盟行銷模式，讓消費者成為品牌的積極推廣者和受益者。這種模式不僅激勵了消費者之間的共享和交流，並透過數位工具，提供個性化的美容建議和營銷支持，使得每位合作夥伴都能在社群和數位平台上實現創業夢想。

在社會責任方面，Nu Skin積極參與多項慈善和社區回饋活動。包括1999年「罕見疾病基金會」籌募成立時，Nu Skin就開始出資贊助，透過各項議題，喚醒社會對罕病的重視。每年贊助泡泡龍一日志工活動，陪伴泡泡龍及其家庭國內外出遊，足跡踏遍全台，甚至遠至香港、澳門。

此外，近年來ESG已成為全球趨勢，Nu Skin提出「永續承諾」，除了2030年前做到100%可回收、可循環、可重複使用、可減量或可再生的永續包材，今年也推出首款零碳潤膚產品「NaPCA如新滋潤噴霧」，日前已在中國大陸市場上市，從原料、製造到包裝，透過碳中和，實現零碳理念 。