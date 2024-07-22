中天生技腸道微生態 Symbiota通過美國GRAS安全性認證

中天（4128）22日晚間公告，獨家研發的腸道微生態Symbiota（信百歐坦），依照美國食品藥物管理局（FDA）規範，已通過GRAS（一般公認安全）Independent/Self-affirmed安全性認證。

中天生技說明，Symbiota是中天採用多種腸道益生菌，以獨家厭氧共生發酵技術成功開發的腸道微生態，是腸道益生菌共生發酵後的代謝精華，有別於益生菌，Symbiota為精密技術研發的後生元（Postbiotics）產品。如今得美國GRAS（Generally Recognized as Safe，一般公認安全）Independent/Self-affirmed安全性結論，將成為中天全球市場准入的重要策略。

中天生技表示，Symbiota獲得GRAS的認證，範圍包括多種益生菌、酵母或其菌株混合物組合之有機大豆發酵物，涵蓋目前中天獨家研發的所有微生態產品。

中天生技目前已核准上市的台灣第一個口服新藥化療漾(MS-20)、棉花田有機通路上市的原生漾酵酶、清醍醐養生液、田中寶養生液等；以及仍在開發中，可改善糖尿病的TB90010和改善肝功能的LT-17等，都是採用Symbiota技術以不同菌株製作而成。

根據GRAS核准使用範圍，Symbiota可用於營養飲料、蛋白質和營養粉、冰沙和穀物飲料、常規和節食之運動和能量飲料、常規和節食之軟性飲料、果汁飲料（包含未重組粉末）、乳製品飲料和牛奶替代品、明膠類糖果、即食穀物和熟穀物。液體形式使用量可達20%，粉末形式使用量可達10%。使用人群自1歲至110歲均可使用。

中天生技指出，Symbiota的技術、產品與功效已通過全球主要國家多項專利許可，未來將因應各國法規，採取藥品、醫材、特醫食品、保健品、一般食品等多元產品上市策略，加速取得國際市場之准入。

中天目前正執行化療漾併用PD-1治療轉移性非小細胞肺癌的人體試驗，取得本項GRAS安全性認證後，將有助於臨床試驗完成後全球上市。