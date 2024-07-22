國統取得大金門海水淡化廠委託代操作維護標案 得標金額1.71億元

國統（8936）22日宣布，取得大金門海水淡化廠委託代操作維護（113年至116年）標案，得標金額為1.71億元，將可挹注營運增長表現。

據了解，國統今年初以來頻頻有新單落袋，像本月已相繼取得合約金額22.30億元的「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」、23.19億元的「石門水庫至新竹聯通管－跨河放水段工程」、1.22億元的「烏溪伏流水第三期 (工區2)統包工程」所需管材及管件銷售合約。進而推升今年拿到的公部門標案金額已超過250億元大關。

在今年得標金額再寫新高峰下，可望進一步持續貢獻未來2至3年營運增長動能強勁，預期隨著交貨和工程進度推進，業績呈現逐年走高可期。