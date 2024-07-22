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社宅再進化 新北住都率先發布標準化SOP手冊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新北住都中心董事長陳純敬領先全國發布「社會住宅標準化流程SOP手冊」。圖／新北住都中心提供
新北住都中心董事長陳純敬領先全國發布「社會住宅標準化流程SOP手冊」。圖／新北住都中心提供

今年度新北住都中心管理社會住宅估計將達到30處、共3,689戶，其規模與經驗都居全國之最，在同性質行政法人中，新北住都中心不僅最先取得ISO國際認證，為提升社宅管理的穩定性與品質，22日更領先全國發布「社會住宅標準化流程SOP手冊」，依據實際業務針對常規性作業擬定標準化作業程序，提供物業管理及相關從業人員的實體教育訓練，並結合手冊準則說明，強化工作成效，建構完善社宅管理流程。

新北住都中心董事長陳純敬表示，社會住宅為國內當前最重要的住宅政策且具有公益性，透過政策持續推動，進一步解決住宅相關問題、改善居住環境品質。新北住都中心負責社宅接管前期的規劃考量及接管後期的營運管理，秉持著高效出租市有資產、降低維護成本、建立穩定且有效率的管理準則為目標，逐步提升新北社宅居住品質。

隨著社宅管理總量持續增加，新北住都中心在後期營運管理階段，面對著第一線維管人員的相關業務執行的差異仍有諸多挑戰，因此不斷嘗試把各種管理經驗併同實務操作，整合數年前線經驗並經多次討論修正後，逐步打造後期營運管理的標準化作業程序，新北住都中心期許未來能建置一個更專業、更效率及更穩定的社會住宅服務體系，讓社宅住民「安穩的住，住得安穩」。

社會住宅 董事長

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