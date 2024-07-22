卓揆：投入4.99億元 興建東港水產加工及冷鏈物流中心

行政院長卓榮泰22日前往屏東縣出席「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」動土典禮時表示，今(2024)年起，農業部與交通部總計將繼續投入逾6.6億元，完善東港鹽埔漁港整體建設，其中更斥資4.99億元興建此次水產加工及冷鏈物流中心，盼打造一座更現代、更多元、更科技的新漁港。

卓榮泰指出，東港鹽埔漁港是屏東漁業、交通及觀光的重鎮，不僅是當地供漁業作業所需製冰、加工及水產方面的重要據點，也是通往小琉球重要的往返港口，以及黑鮪魚的母港，許多民眾在台灣各地享用的黑鮪魚，大多來自東港鹽埔漁港。

卓榮泰進一步表示，政府在2021年已完成東港深水碼頭改建與國內首座以食品安全管制系統認證規劃的室內低溫櫻花蝦拍賣場興建；去(2023)年開工的卸魚場新建工程，也預計今年底完工；此外，自今年起，農業部與交通部總計將繼續投入逾6.6億元，完善東港鹽埔漁港整體建設，其中更斥資4.99億元，興建此次水產加工及冷鏈物流中心，除確保在漁業資源管理下，能夠可持續捕撈健康、美味及安全的黑鮪魚供國人享用，更將東港鹽埔漁港打造成一座更現代、更多元、更科技的新漁港。

卓榮泰感謝農業部漁業署的長期規劃，未來東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動工後，請漁業署秉持嚴謹態度督促該工程進度，使其如期如質完成，以回應屏東鄉親的期待。同時，卓院長也希望地方政府與地方議會充分溝通，使中央政府投入地方建設的預算，都能夠有效率地善用在人民迫切需要的建設上，具體落實及執行中央各項補助。

卓榮泰表示，在林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等歷任行政院長大力支持下，各項地方建設工程得以獲得足夠經費逐步推動；同時，他也要感謝在場的立委莊瑞雄、立委徐富癸及立委蘇清泉的支持，在行政院與立法院充分合作下，人民及各地方都能受益，也讓全國人民知道政府向前持續進步的腳步，絕對不會停歇。卓院長強調，行政團隊一定會秉持賴清德總統揭示「均衡台灣」理念，持續推動台灣經濟發展，讓各地都能享受國家經濟發展果實。