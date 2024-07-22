建商爭相插旗 大水湳700億投資成「中台灣最強生活圈」

台中14期重劃區與佔中央公園特區共同構成的大水湳生活圈，合計佔地面積達748公頃，其生活機能完備且綠地與建設數量居各區之冠，成為中台灣最受矚目的生活圈，據統計，大水湳生活圈大型建設開發案總投資金額達約700億元，專家指出，兩區皆在開發初期，仍有上百塊可開發素地，房價堆疊、補漲性強，吸引眾多開發商爭相搶進插旗，一舉一動更牽動著中台灣的房價走勢，備受矚目。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，14期與中央公園特區範圍廣大，不過兩區距離相近且生活機能高度重疊，從榮德段西側到經貿段東側的距離，甚至比區域內不少點到點還近許多，尤其后庄路連接起經貿三路的路線，更是貫穿兩區的交通命脈。

近期聲勢最火熱的則屬14期，以預售案「大陸豐莚」來看，以每坪80萬元刷新區域價格天花板，最近傳出完銷的「THE 精銳」也創下每坪77萬元的高價，另，甫進場的「惠宇洲際段案」同樣傳出銷售捷報，8月實價登錄預估將有不少單價突破每坪70萬元的交易，也宣示著14期7字頭單價已成常態。

舜元建設作為深耕該區域的建商之一，其憑藉穩健的營建品質及媲美七期豪宅的社區質感，累積一群忠實品牌粉絲，包括「舜元獨立森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」在內，大水湳生活圈已布局6案，而目前14期榮德段線上個案「舜元境朗」基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，總價帶約在3000-3200萬元，廣獲自住客青睞，銷售已進入尾聲。

預計明年上半年進場的「舜元洲際段案」基地面積廣逾千坪，更擁有區域唯一同時臨洲際路園道與崇德十九路的難得條件，將結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，值得期待，後續14期還有寶輝、精銳、新美齊（2442）、遠雄（5522）、華固（2548）、宏璟（2527）、鼎固-KY（2923）等指標建商也將接棒推案。