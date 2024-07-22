兆豐證券大同分公司喬遷開幕 融入環境永續及友善服務概念

為提供客戶更優質的服務環境，兆豐證券大同分公司7月22日遷入台北市延平北路二段96號5樓舉辦喬遷開幕活動，兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗出席剪綵儀式，並且親自感謝客戶的愛護與支持，發送開運錢母給客戶，現場氣氛熱鬧歡欣。

兆豐證券大同分公司迄今成立26年，陳佩君非常感謝客戶的一路相挺，共同見證大同分公司的成長，這次喬遷，許多客戶來到現場，看見嶄新的環境，感受從客戶體驗出發的空間設計，特別勉勵同仁，更要讓客戶感受「全心」的服務，把客戶放心上，展現專業服務的溫度，以期落實公平待客原則。

兆豐證券大同分公司新址鄰近迪化街市場，是人潮匯集之處，且交通地理位置十分便利；走進大同分公司新址，空間色系為兆豐金融集團企業識別系統的金色和紫紅，搭配現代簡潔的裝潢，傳遞出兆豐金融集團大氣又優雅的品牌形象；空間規劃體現公平待客的精神，設置金融友善服務櫃台，並以客戶體驗出發的出入動線設計，希望為客戶提供舒心的氛圍體驗。除視覺設計外，兆豐證券在設備採購上亦落實節能減碳，例如採用全室LED照明燈具、一級省電空調、節水設備等，落實兆豐金控集團「致力淨零排放，善盡環境永續」目標。

近期主管機關甫公布2024年公平待客評核結果，在公平待客的表現上，兆豐證券榮獲主管機關肯定為前25%證券商，也是唯一一家連續四度入選前25%的大型綜合證券商。兆陳佩君強調，在數位化的推動下，線上客戶及電子化交易比例逐年提高，兆豐證券持續優化線上開戶及交易平台，同時營業據點的裝修也從客戶體驗出發，期能整合虛實服務，提升服務品質，而持續精進公平待客的關鍵在於每一位兆豐證券的同仁落實把客戶放心上的服務思維，從每一次與客戶的互動中讓客戶感受到專業有溫度的服務。