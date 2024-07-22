台積電2奈米廠進駐帶旺 高雄鼓山農21特區1400坪地要標售了

受惠台積電（2330）高雄2奈米廠投資，以及各項重大公共建設挹注，近年高雄市的不動產市場快速增長，今年高雄截至目前為止，已成功招商七案，民間投資金額預計402億元，招商績效暫居全國第一，諸項利多因素帶動高雄市不動產價格飛漲。

看好高雄不動產市場發展，仲量聯行受託辦理標售位於鼓山區「農21區」，基地面積約1,400坪，該標的地理位置優越，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站。

「農21區」總面積約16.7公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，高雄市政府曾辦理都市計畫變更公開展覽，預計變更為住宅區，隨著近期高雄市中心開發飽和，「農21區」後續發展潛力高，唯「農21區」農業區土地釋出稀有，且內政部實價登錄系統揭露，每坪土地交易單價上看60萬元。

仲量聯行分析，高雄市蛋黃區以鼓山農16特區為中心，區內有完整的捷運、輕軌交通網絡，坐擁萬坪凹子底森林公園，農16特區鄰近漢神巨蛋百貨商圈、美術館園區以及義联集團斥資370億打造的義享天地，消費生活機能完善便利，農16特區因同時兼具商業機能以及人口紅利，不動產價值水漲船高。

仲量聯行指出，兩年前農16特區住宅區每坪土地價格就已經來到160萬元，商業區每坪土地成交價格最高258萬元，預售屋每坪成交價已上看6字頭，北高雄豪宅聚落逐漸形成。

高雄市政府已於今年六月配合地方意見重啟修訂凹子底農21都計案內容：首先，為愛河治理工程需求於愛河下游規劃一處公園兼滯洪池用地；其次，為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃20公尺園道用地；第三，為響應中央推動社會住宅政策，規劃一處社會福利設施用地；最後，為延續大順路沿線商業發展機能，規劃了兩處第四種商業區。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，「農21標的位於高雄鼓山精華區段，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站，10分鐘可達高捷紅線後驛站，坐落愛河畔第一排，環境宜人，為高雄市蛋黃區難得一見千坪素地。」

吳瑤華指出，隨高雄鼓山區發展快速，「農21區」有潛力成為下一個農16特區，黃金地段不動產增值可期，近年高雄鼓山市中心蛋黃區土地供給稀有，該案為核心區域難見的單一產權土地，預計7月24日正式公開標售，8月28日截止收件。