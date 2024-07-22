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高雄地價飆漲湧現出脫潮？ 中石化將售地5000坪受矚目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

高雄房價飆漲，帶動土地行情扶搖直上，進一步湧現逢高出脫潮？中石化（1314）預計8月、9月標售亞灣區約5,000坪土地，總底價達42.8億元，受到市場注目。

上市建商主管說，高雄中石化舊廠成為亞灣70期重劃區，近年來土地分批售出，由於基地緊鄰205兵工廠區段徵收開發區，還有捷運紅線凱旋站、夢時代購物中心等，生活機能豐沛，因此陸續吸引華友聯、隆大等重量級建商進場。

隨著台積電設廠帶動高雄房地產價格飆上天，中石化趁熱持續出售土地，預定8月22日標售一心路、籬仔內路三角窗的2,341坪土地，標售底價18.5億元，每坪底價約79萬元。

另9月5日還有2筆建地標售，其中一塊基地455坪帶建照，底價6.6億元，換算每坪145萬元。還有一筆土地約2,269坪，總底價約17.7億元，每坪約78萬元。

中石化 建商

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