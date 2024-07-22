東生華與陽明交大簽署 MOU篩選靶點AI精準藥物開發

東生華（8432）22日宣布，與國立陽明交通大學醫學院簽署為期五年的產學合作備忘錄（MOU）。此次合作聚焦「人才培育」及「精準藥物開發」兩大重點，透過早期驗證特定靶點新功能及AI篩選藥物，以提高新藥開發成功率，縮短上市時程並降低成本。

東生華董事長林全強調，生醫產業特色是研發耗時長，但產品生命周期也長，因此優秀人才培育是推動產業創新的關鍵之一。東生華希望藉由陽明交大豐沛的研究底蘊搭配AI精準藥物開發，加上東生華的商品能力，共同為高齡化社會人民健康福祉盡一份心力，為台灣醫療產學合作樹立新典範。

東生華長期深耕心血管疾病領域，並在腸胃科、眼科及中樞神經用藥等領域擁有優秀的自製國產新藥。公司以利基型藥品深耕台灣市場，同時積極佈局海外。陽明交大則結合生物醫學及電子通訊兩大領域優勢，在生物技術與藥物研發方面擁有多項專利，並在心血管、糖尿病、腎臟等慢性疾病領域有深入研究。

此次MOU整合雙方優勢，將強化生物技術與藥物研發合作，尤其聚焦於血管病變、器官保護及抗老化等領域。通過早期驗證特定靶點新功能、專利申請及AI篩選藥物，雙方致力於滿足臨床上尚未被滿足的需求，同時提高新藥開發效率。

陽明交大校長林奇宏表示，此次合作有助於學生探索生技製藥產業、醫療環境與人文社會經濟發展，透過跨域學習與實踐，思索未來職涯方向，培養下一代兼具科學與人文素養之優秀人才。

東生華與陽明交大的合作標誌著台灣產學研發的重要里程碑。透過雙方的攜手努力，更有望研發出更多符合台灣病患需求的創新藥物，為台灣醫療健康產業注入新活力，推動本土生技製藥產業發展。