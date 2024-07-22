快訊

美國大選高潮迭起 拜登退選如何影響民主黨？6大QA一次看懂

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

保瑞生技協助韓國客戶 Rophibio獲歐美韓三期臨床批准

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）22日宣布，旗下專注大分子製劑之委託開發製造的保瑞生技，與韓國生物製藥公司Rophibio, Inc.合作發展Eylea（aflibercept）生物相似藥RBS-001，已獲得美國FDA、歐洲EMA和韓國MFDS的第三期臨床試驗批准。

保瑞藥業表示，Eylea是一種目前市場上廣泛使用的生物製劑，主要用於治療包括老年黃斑部病變（AMD）在內的各種嚴重視網膜疾病。通過抑制VEGF，Eylea可有效減少眼睛內異常血管增生和液體滲漏，從而保護和改善視力。Eylea經證實的療效和安全性，使其成為數百萬面臨嚴重視野缺損風險的患者之重要選擇。

保瑞指出，能夠一舉獲得美國FDA、歐洲EMA、以及韓國MFDS三個國家的第三期臨床試驗批准，不僅是保瑞生技與Rophibio策略合作夥伴關係的見證，更是對於雙方在創新藥物開發、專業製程技術等各個環節相互合作的最大肯定。

透過保瑞生技的cGMP製造和製程開發專業知識，以及Rophibio的創新藥物開發能力，兩家公司成功地通過了多國複雜的法規要求，向最終成功上市邁進了關鍵的一步。

Rophibio公司執行長Stanley Hong表示，很高興獲得美國FDA、歐洲EMA、和韓國MFDS的批准，將Eylea生物相似藥推進到第三期臨床試驗。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，這一成就突顯了保瑞與Rophibio合作的力量和潛力。在保瑞，通過為生物製藥開發者提供量身定製的開發和製造服務，來確保客戶的成功。公司對未來的進程感到興奮，並對此藥品將可積極改善患者生活充滿期待。

此外，保瑞集團日前宣布位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌製劑廠，更將為旗下持續深耕大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基，未來可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用，大幅強化保瑞集團在大分子代工業務上能為客戶提供的技術與服務。

保瑞 生技

延伸閱讀

【愛書任務】韓國飲食文化大解密！投票抽好書《韓味》

他山之石／守護孩童交通安全 韓國洗刷汙名 日本奉行路隊文化

大S被拍到帶小孩遊韓國狀態引熱議 經紀人曝她第一反應擔心這件事

大S、具俊曄一家四口韓國旅遊！私下真實狀態引熱議

相關新聞

高雄房價飆上天 建商籲「台積宅」自建自售穩定房市

高雄房市熱到燙手，房價持續飆漲二倍以上，「除了那馬夏高山區以外，全高雄都是蛋黃區」。多家上市建商呼籲台積電（2330）全...

首座全預鑄工法社宅 埔心安居2027年完工

國家住宅及都市更新中心22日在桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮，是首座採用全預鑄工法的社會住宅，提供486戶...

中租URiDE「恣意租還」上線 北北基桃可異地還車

為了提高消費者用車的靈活性和便利性，中租控股（5871）（中租-KY）旗下共享租車品牌URiDE宣布，於北北基桃地區精選...

路迦與韓國 GC Cell 簽訂國際戰略合作協議 攻多國市場

路迦生醫（6814）22日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強...

暫緩8年重啟 高雄鼓山「農21」特區千坪土地公開標售

仲量聯行受託辦理高雄鼓山區「農21區」土地標售案，該案基地面積約1,400坪，地理位置優越，鄰近農16特區，位處愛河水景...

台灣手搖品牌「先喝道」進軍美國休士頓 嗨爆全城

台灣手搖飲紅到美國德州了！食品界米其林ITQI(International Taste & Quality Instit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。