高雄房價飆上天 建商籲「台積宅」自建自售穩定房市

高雄房市熱到燙手，房價持續飆漲二倍以上，「除了那馬夏高山區以外，全高雄都是蛋黃區」。多家上市建商呼籲台積電（2330）全台擴廠的同時，應規劃「台積宅」自建自售，降低投機客籌碼，方能穩定房市秩序。

上市建商高層說，台積電是護國神山，台積電所到之處房價竄升。台積電高雄廠還在興建中，二年來房價已經大漲二倍以上，高雄大學區域從每坪18萬元，現在直接站上40萬元；邊陲的橋頭房市熱到燙火，三年前中鋼「欣橋之心」每坪17萬元，當前周邊建案開賣直上38萬元；楠梓、仁武、岡山等蛋白及蛋殼區迭創新高價。

上市建商高層直言，現在除了那馬夏高山區外，全高雄都是蛋黃區，「房價一直飆高、繼續高、再高」，主因在於買房的八成甚至九成以上都不是高雄人，而是外來的投機客、揪團網紅，他們以台北的觀點看高雄房價還很便宜，只想賺差價，一次下訂五戶、八戶大有人在，「用來住的房子，變成賭桌上的籌碼」。

年輕的三發地產（9946）董事長鍾鼎晟說，「這種現象不正常」；口碑建商福懋董事長江子超表示，許多網紅要求合作被拒絕，「福懋不做這種事」。多位房地產界大老都認為炒房炒過頭了，但礙於各種原因無法具名陳述房市病態。

上市建商負責人表示，台積電南下設廠是這波中南部房價狂飆的重要助力，政府充分供應台積電設廠土地，呼籲台積電應在廣大的土地中規劃「台積宅」自建自售，否則房價繼續炒高下去，「未來的年輕人怎麼辦」？

上市建商負責人說，百年前孫中山就提出房地產「漲價歸公」的政策，如今想來真有道理，台積電設廠又不是建商的功勞，但最大、最肥美的韭菜卻被囤地的建商收割走，年輕人買房壓力更巨大，失望的最後結局，就是乾脆放棄努力直接躺平，對台灣長遠絕非好事。