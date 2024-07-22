共享汽車盛行！中租URiDE「恣意租還」新上線 異地還車輕鬆出行

中租控股（5871）旗下共享租車品牌URiDE宣布，於北北基桃地區精選使用率高的50處站點，除了「同站租還」之外，新推出「恣意租還」的異地還車服務，進一步滿足用戶體驗。

仲行智能營運長戴光顯表示，URiDE自今年元月問市運營以來，至今已累積3萬名以上忠實用戶；服務據點從初期的台北市與新北市70處，橫跨至基隆、桃園、宜蘭，拓展至250處，車輛數從100台車增加至500台，預期今年底前可望突破千台，並將持續拓增共享租車服務覆蓋範圍。

為滿足用戶對城市交通與近郊通勤的日常出行需求，URiDE目前提供COLT PLUS、YARIS、VIOS、FIT等四款車型，其中「恣意租還」服務，以搭配360度環景、倒車顯影及電動尾門的COLT PLUS為主，它擁有經濟實惠和靈活便利的特色，後續將會新增其他車款。

中租控股強調，消費者透過URiDE APP註冊會員，操作簡易，智能AI偵測，審核快速，可即時預訂、隨時租車，另有藍芽與網路雙重備援，身處收訊微弱地區也不用擔心。加上24小時真人客服，即時處理任何用車問題。