快訊

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

震旦家具實踐ESG理念 打造多元共融辦公場域

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

根據調查，台灣企業有79%的員工將DEI（多元Diversity、公平Equity、共融Inclusion）文化視為求職與留任重要因素，因此近年來企業提倡落實ESG，為員工打造DEI（多元共融）職場環境。震旦集團旗下震旦家具深知企業在追求績效的同時，應將此納入企業營運中，推出「多元共融職場、培育人才、員工福祉」等DEI策略，憑藉多年專業的辦公室規劃能力，協助顧客打造多元共融辦公場域，提升員工幸福感，擴大社會影響力，實踐ESG理念。

在打造多元共融職場方面，震旦家具重視性別平衡，目前員工占比男性為58%，女性42%，充分體現對性別平等的重視。並以公平薪酬政策，無分性別皆能享有同等薪酬待遇。另以公平公正、機會均等的晉升機會，讓每位員工都能根據自己的能力和表現獲得相應的職業發展。

在培育卓越人才上，震旦家具提供完整的教育訓練和暢通的溝通管道，定期舉辦豐富多元的培訓課程，提升員工專業能力。同時，設立匿名反饋系統為員工提供表達意見的平台，建立暢通的溝通管道。

在員工福祉方面，震旦家具以人性化的工作制度，從健康管理到心理支持，全面照顧員工的福祉。更值得一提的是震旦家具於2022年正式通過「WELL健康-安全評價」（WELL Health-Safety Rating，簡稱WELL HSR），為企業打造符合ESG員工健康與安全場域，以實踐推動健康永續辦公的初衷，帶動企業打造美好健康的辦公生活。

另外，震旦家具7月與友達光電（2409）旗下「FindARTs擬真藝屏」開創新合作，在台北展廳展出財團法人看見・齊柏林基金會的「壯闊台灣」影像作品。不僅生動展現台灣的自然之美，更彰顯震旦家具在推動環境保護和文化傳承方面的創新思維，同時也呼應聯合國可持續發展目標中「SDGs4優質教育」。

震旦家具多年來推動綠色辦公，協助顧客永續發展，其所提供之產品與解決方案服務符合顧客於ESG中對於合格供應商的要求。未來，將持續在ESG領域持續提供創新服務，協助企業打造健康、高效、永續的辦公環境。

ESG 職場 震旦

延伸閱讀

海保署邀產官學聚高雄 開啟藍碳及海洋保育新篇章

撼訊跨足鋰電池原料再生 轉投資優勝新能源

凌群攻海外 展望樂觀

華電網 攻智慧製造服務

相關新聞

高雄房價飆上天 建商籲「台積宅」自建自售穩定房市

高雄房市熱到燙手，房價持續飆漲二倍以上，「除了那馬夏高山區以外，全高雄都是蛋黃區」。多家上市建商呼籲台積電（2330）全...

首座全預鑄工法社宅 埔心安居2027年完工

國家住宅及都市更新中心22日在桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮，是首座採用全預鑄工法的社會住宅，提供486戶...

中租URiDE「恣意租還」上線 北北基桃可異地還車

為了提高消費者用車的靈活性和便利性，中租控股（5871）（中租-KY）旗下共享租車品牌URiDE宣布，於北北基桃地區精選...

路迦與韓國 GC Cell 簽訂國際戰略合作協議 攻多國市場

路迦生醫（6814）22日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強...

暫緩8年重啟 高雄鼓山「農21」特區千坪土地公開標售

仲量聯行受託辦理高雄鼓山區「農21區」土地標售案，該案基地面積約1,400坪，地理位置優越，鄰近農16特區，位處愛河水景...

台灣手搖品牌「先喝道」進軍美國休士頓 嗨爆全城

台灣手搖飲紅到美國德州了！食品界米其林ITQI(International Taste & Quality Instit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。