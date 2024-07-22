震旦家具實踐ESG理念 打造多元共融辦公場域

根據調查，台灣企業有79%的員工將DEI（多元Diversity、公平Equity、共融Inclusion）文化視為求職與留任重要因素，因此近年來企業提倡落實ESG，為員工打造DEI（多元共融）職場環境。震旦集團旗下震旦家具深知企業在追求績效的同時，應將此納入企業營運中，推出「多元共融職場、培育人才、員工福祉」等DEI策略，憑藉多年專業的辦公室規劃能力，協助顧客打造多元共融辦公場域，提升員工幸福感，擴大社會影響力，實踐ESG理念。

在打造多元共融職場方面，震旦家具重視性別平衡，目前員工占比男性為58%，女性42%，充分體現對性別平等的重視。並以公平薪酬政策，無分性別皆能享有同等薪酬待遇。另以公平公正、機會均等的晉升機會，讓每位員工都能根據自己的能力和表現獲得相應的職業發展。

在培育卓越人才上，震旦家具提供完整的教育訓練和暢通的溝通管道，定期舉辦豐富多元的培訓課程，提升員工專業能力。同時，設立匿名反饋系統為員工提供表達意見的平台，建立暢通的溝通管道。

在員工福祉方面，震旦家具以人性化的工作制度，從健康管理到心理支持，全面照顧員工的福祉。更值得一提的是震旦家具於2022年正式通過「WELL健康-安全評價」（WELL Health-Safety Rating，簡稱WELL HSR），為企業打造符合ESG員工健康與安全場域，以實踐推動健康永續辦公的初衷，帶動企業打造美好健康的辦公生活。

另外，震旦家具7月與友達光電（2409）旗下「FindARTs擬真藝屏」開創新合作，在台北展廳展出財團法人看見・齊柏林基金會的「壯闊台灣」影像作品。不僅生動展現台灣的自然之美，更彰顯震旦家具在推動環境保護和文化傳承方面的創新思維，同時也呼應聯合國可持續發展目標中「SDGs4優質教育」。

震旦家具多年來推動綠色辦公，協助顧客永續發展，其所提供之產品與解決方案服務符合顧客於ESG中對於合格供應商的要求。未來，將持續在ESG領域持續提供創新服務，協助企業打造健康、高效、永續的辦公環境。