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首座全預鑄工法社宅 埔心安居2027年完工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家住宅及都市更新中心22日在桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮。圖／住都中心提供
國家住宅及都市更新中心22日在桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮。圖／住都中心提供

國家住宅及都市更新中心22日在桃園市楊梅區舉辦「埔心安居」社會住宅開工典禮，是首座採用全預鑄工法的社會住宅，提供486戶居住單元，預計2027年完工，全案總工程經費約36億4,810萬元，全數由中央出資。

「埔心安居」開工典禮由內政部部長劉世芳執鏟、國家住都中心董事長花敬群、桃園市副市長王明鉅、以及各方嘉賓蒞臨現場，祈求工程順利進行。

劉世芳致詞表示，出席動土典禮是要跟大家表示感激，謝謝過去很長一段時間大家推動社會住宅，不僅是為一般家庭，也為下一代年輕人、為上一代高齡者的居住提供福利照顧。劉世芳強調，內政部接下來社會住宅的發展方向，將擴大結合國公營、民間單位的量能，部分基地也會採用「小造鎮」的方式，將公園、道路等公共設施一併打造，協助地方政府滿足在地的需求。

花敬群也說，「埔心安居」是全國第一個以全預鑄工法興建的社會住宅，相較傳統工法工期短、工地乾淨且安全，期待未來預鑄工法繼續擴大，讓社會住宅的興建速度愈來愈快。花敬群說，埔心這裡有3塊基地，目前中央已經在桃園9個區興辦，接下來希望繼續擴大，把蓋社會住宅當成在地的大事情。

國家住都中心表示，中央致力於推動營建工法升級，「埔心安居」為全國第一個採用全預鑄工法的社會住宅，彈性運用柱、樑、板、外牆之預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，也可減少施工產生的噪音與粉塵，更能大幅縮短工期。

「埔心安居」基地位於桃園市楊梅區中興路、金龍二路路口，位處埔心生活圈，交通便利，步行10分鐘可抵達埔心火車站，開車10分鐘可接國道1號。基地鄰近埔心公園、瑞埔國小、四維國小、治平高中、圖書館埔心分館等，富含文教與生活機能。通勤可至幼獅工業區、平鎮工業區，以及龍潭科學園區，就業機會豐沛。

「埔心安居」建築規模為地上12層、地下2層建築，提供486戶居住單元。並規劃設置廣場式開放空間、長期照護辦公室等公益社福設施，提供全齡友善宜居環境。本案基地南側緊鄰桃園市政府已完工之楊梅一號社會住宅，未來將能共同滿足當地通勤就業人口的居住需求。

國家住都中心目前於桃園市推動13處社會住宅決標，達4,113戶；3處基地共924戶正在興建。並規劃2座幼兒園、3處托嬰中心、日照中心與身障小作所等社福設施，更完善照顧桃園市民。國家住都中心也強調，中央在全國興辦社會住宅，已經決標超過5萬5,000戶，下半年還預計再決標1萬戶。

劉世芳 社會住宅

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