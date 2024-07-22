台新銀靠「授信三本柱」搶佔日本 海外布局續打亞洲盃

隨台積電（2330）落地熊本設廠，國銀前仆後繼展開赴日布局，其中，台新銀行福岡支行於今年4月23日開幕，經營團隊22日齊亮相，台新銀行表示，海外布局持續打「亞洲盃」，而台新銀行在日本業務有所謂的「授信三本柱」，分別為國際聯貸案、台資企業資金需求以及不動產金融業務，其中，近兩年不動產金融需求大增，占台新銀在日本業務5成左右，跟國際聯貸幾乎占各半。展望未來，台新（2887）海外布局下一站將放眼菲律賓馬尼拉。

台新銀行福岡支行於去年11月27日取得日本金融廳正式核准，並於今年4月23日正式開業，是繼東京分行後台新銀行在日本設立的第二個服務據點。福岡支行營業項目多元，業務內容包括存款、匯款、企業融資、不動產擔保放款以及聯貸等各類金融專業服務，未來將以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業。

台新銀行海外事業處資深副總張俊明表示，台新銀行在日本業務有所謂的「授信三本柱」，也就是三項主要業務，第一是國際聯貸，以及日稅租賃JOLCO等，例如飛機、輪船等，台灣叫做營業性租賃，和銀行做融資；第二是台商營運週轉金業務；第三是不動產金融業務，這十年來，台灣人很喜歡到日本投資不動產，不管是飯店、住宅大樓、辦公大樓，而我們提供不動產融資。

其中，不動產金融這一、二年來需求大增，累積件數達120件以上，占台新銀行在日本業務已經從前期只有一、二成提高到5成左右，跟國際聯貸幾乎占各半。

張俊明指出，福岡分行這三種業務都可以做，「大家可以把福岡支行想像成東京分行業務團隊二，這裡所有員工都是業務團隊人員」，客戶引進來後，寫案子、申請作業在福岡完成，但後續的簽約、對保、開戶，及申請銀行額度這些動撥的手續和後續管理等等，後勤中後台都在東京分行。

至於為何要成立福岡支行，還可以再加上一項優勢，那就是地理位置佳，且商業發達、交通便利，有些台灣過來投資半導體相關上下游的產業公司，或許它會設立一個主要公司在福岡，生產據點則是在熊本附近。

台新銀行東京分行行長高森幸太郎補充說明，之所以選福岡沒有選熊本的原因在於，我們客戶不一定在熊本，我們發現供應鏈公司上下游，基本上在熊本已經找不到地了，有很多公司考慮在福岡縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣這些地方設廠，所以我們要拜訪這些客戶，在熊本反而不方便，以距離來說福岡最方便。

張俊明表示，海外分行很重要是風險管理跟法遵管理，東京分行集中火力做好管理，而福岡支行第一優先還是業務開發，目前沒有設定目標升格為分行，首要目標是把規模做到2～3倍，規模擴大後當然就順勢而為爭取升格分行。

媒體關注福岡支行薪資條件。台新福岡支行經理黃信傑透露，赴日外派人員薪資大概是台灣薪水的1.5倍左右，且東京分行及福岡支行外派人員的薪資雖是日幣，但卻是以新台幣匯率計算，因此也未受日圓匯率影響，整體薪資大概比台灣多出50%。

展望未來，台張俊明表示，目前台新銀還是以打「亞洲盃」為主，除了日本拓點，目前在馬來西亞納閩設有分行，越南、泰國設有辦事處，但越南因當地政經情勢多變，升格分行還需要一些時間，泰國政策則不容許外資設分行，下一步台新銀將目光鎖定在菲律賓馬尼拉，持續布局東南亞。