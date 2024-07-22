撼訊跨足鋰電池原料再生 轉投資優勝新能源
顯示卡廠撼訊（6150）集團22日表示，該公司近期以轉投資模式與「優勝新能源公司」結盟，撼訊跨足鋰電池材料再生市場，此項合作案在桃園蘆竹打造的鋰電池原料再生工廠，已正式運轉。
隨著電動車等各項新技術的快速發展，全球對鋰電池的需求也持續倍增。新技術的高速增長也意味著廢棄鋰電池對環境的威脅日益嚴重。
撼訊科技總經理陳劍威表示，優勝新能源公司擁有獨特的專利技術，能以環保低碳的製程將廢棄鋰電池再生為製造鋰電池的原料，這不僅能減少環境污染，更是實現循環經濟的核心要素。
秉持ESG永續發展的精神，撼訊集團不僅在本業上不斷進行研發創新，對於子公司及相關轉投資的擴展亦抱有相同的期望和要求。藉由在IT領域的多年經驗，積極進行多元化布局，陸續轉投資成立了撼智物聯(IOTU)以及撼衛生醫(TCMC)等子公司，發展智慧建築以及人工智能生技醫療等業務。
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