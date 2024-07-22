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高雄「農21」重啟開發 千坪土地將開標

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
仲量聯行受託辦理標售位於鼓山區「農21區」，基地面積約1400坪，7月24日公開本標售案、8月28日下午1時整截止投標收件。圖／仲量聯行提供
仲量聯行受託辦理標售位於鼓山區「農21區」，基地面積約1400坪，7月24日公開本標售案、8月28日下午1時整截止投標收件。圖／仲量聯行提供

看好高雄不動產市場發展，仲量聯行受託辦理標售位於鼓山區「農21區」，基地面積約1400坪，該標的鄰近農16特區。仲量聯行投資部資深副總吳瑤華表示，7月24日公開本標售案、8月28日下午1時整截止投標收件。

仲量聯行介紹，「農21區」總面積約16.7公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，高雄市政府曾辦理都市計畫變更公開展覽，預計變更為住宅區，近期高雄市中心開發飽和，「農21區」農業區土地釋出稀有，且內政部實價登錄系統揭露，土地交易單價上看每坪60萬元。

高雄市府今年6月配合地方意見重啟修訂凹子底農21都計案內容：首先，為愛河治理工程需求於愛河下游規劃一處公園兼滯洪池用地；其次，為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃20公尺園道用地；第三，為響應中央推動社會住宅政策，規劃一處社會福利設施用地；最後，為延續大順路沿線商業發展機能，規劃了兩處第四種商業區。

吳瑤華指出，農21標位於高雄鼓山精華區段，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站，10分鐘可達高捷紅線後驛站，坐落愛河畔第一排，為高雄市蛋黃區難得一見千坪素地，隨高雄鼓山區發展快速，有潛力成為下一個農16特區。

都市計畫

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