路迦與韓國 GC Cell 簽訂國際戰略合作協議 攻多國市場

路迦生醫（6814）22日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強聯手合作拓展全球細胞療法市場。

路迦生醫與GC Cell公司也將憑藉雙方各自在創新細胞治療領域上，透過共享包括尖端的研發計畫、臨床試驗數據、熟稔多國國家法規等知識與數據，同時探索癌症與其他挑戰性疾病的臨床研究、市場開發、各式活動/事項等業務，加速新藥研發的速度與建置精準醫療的解決方案平台。

GC Cell是韓國知名的上市醫藥集團公司Green Cross Corporation（GCC）旗下子公司之一，專注發展細胞療法技術的研發與臨床。

路迦生醫指出，該公司LuLym-T記憶型T細胞培養技術源自於日本國家癌症中心(Japanese National Cancer Center)，此技術於日本完成三期臨床試驗，並由GCC公司在韓國完成三期臨床試驗，最後並於韓國取得藥證。這項技術在日本和韓國已累積超過1萬多例臨床治療案例。

路迦將技術轉移回台灣後，精進改良製程技術，目前在台灣已和包括台大、長庚、台北榮總在內的13家醫學中心等醫院簽約，合作執行臨床試驗，進行肝癌術後預防復發的二期臨床試驗、並與台北榮總醫院針對頭頸癌進行免疫細胞合併化療或放療之臨床試驗。

路迦董事長唐稚超表示，GC Cell為韓國醫藥集團GCC旗下子公司，此次雙方將通過聯合委員會分享各自運用記憶型T細胞技術，在當地國家針對不同癌症所研究專長和經驗，提供相關臨床、商業知識、見解和策略，且針對特定適應症分享相關統計意義的原始數據，也討論交叉授權在各自國家中一同展開雙方共同利益的臨床試驗計畫的潛力，以及交叉持股共同合作開發包括美國、東南亞等國際新市場的可能性，堆疊公司旗下細胞治療業務更上一層樓。

GC Cell執行長James Park表示，此次的戰略合作將加速台灣、韓國之創新細胞療法的發展，以及包含建立細胞、基因治療的全球網絡與生態系統，皆是一個關鍵的里程碑。展望未來，GC Cell將致力於透過雙方不斷交換臨床研究數據，進一步建立強大且長期的合作夥伴關係，加速Immuncell-LC在全球市場的擴張。

展望未來，路迦除了研發與臨床進展外，也持續在臨床試驗與技術進行改良，前進海外市場包括泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與中東國家等布局開拓。目前路迦已獲得在東南亞各國的重視，除了泰國外，並陸續和越南與馬來西亞等國進行合作合約的洽談與簽訂，加上此次韓國GC Cell簽訂戰略合作協議，逐步驗證公司的癌症細胞治療技術，可以輸出到海外執行，借助美妝事業、醫管平台所創造的穩定現金流，全力衝刺「LuLym-T」細胞治療事業持續放大，期待能在這個專一市場中，五年內有獨佔市場的先行優勢，為全體股東及員工持續創造最大利益。