暫緩8年重啟 高雄鼓山「農21」特區千坪土地公開標售

仲量聯行受託辦理高雄鼓山區「農21區」土地標售案，該案基地面積約1,400坪，地理位置優越，鄰近農16特區，位處愛河水景第一排，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站，預計7月24日公開標售，8月28日下午1點截止投標。

仲量聯行指出，高雄受惠台積電2奈米廠投資以及各項重大公共建設挹注，近年房市快速成長，今年截至目前為止，已成功招商7案，民間投資金額預計402億元，招商績效暫居全國第一，諸項利多因素帶動高雄市不動產價格飛漲。

仲量聯行指出，「農21區」總面積約16.7公頃，位於博愛路、中華路、大順路和愛河之間，高雄市政府曾辦理都市計畫變更公開展覽，預計變更為住宅區，隨著近期高雄市中心開發飽和，「農21區」後續發展潛力高，且「農21區」農業區土地釋出稀有，據實價登錄揭露，土地交易單價上看每坪60萬元。

高雄鄰農16特區開發逐漸飽和，鄰近的農21特區在暫緩8年後，高雄市政府於今年6月配合地方意見重啟修訂凹子底農21都計案內容，首先，為愛河治理工程需求於愛河下游規劃一處公園兼滯洪池用地；其次，為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃20公尺園道用地；第三，為響應中央推動社會住宅政策，規劃一處社會福利設施用地；最後，為延續大順路沿線商業發展機能，規劃了兩處第四種商業區。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，農21標的位於高雄鼓山精華區段，步行9分鐘可達輕軌愛河之星站，10分鐘可達高捷紅線後驛站，坐落愛河畔第一排，環境宜人，為高雄市蛋黃區難得一見千坪素地。

吳瑤華表示，隨高雄鼓山區發展快速，「農21區」有潛力成為下一個農16特區，黃金地段不動產增值可期，近年高雄鼓山市中心蛋黃區土地供給稀有，該案為核心區域難見的單一產權土地。