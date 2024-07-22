新竹人購屋能力超強 預售交易逾七成買40坪以上

永慶房產集團盤點近一年七都預售屋各坪數帶交易占比，發現新竹縣市40-50坪的預售屋占比高達39.6%，成為當地預售的交易主力，40坪以上的交易占比更超過七成，為七都之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求與投資、置產買盤挹注，且當地平均薪資收入較高，使房貸負擔能力強，大坪數、高總價的物件在當地仍備受歡迎，有強勁的支撐力道。

台中市40坪以上占比為61.2%，為七都第二。陳金萍說明，台中市幅員廣大，使全市預售推案量大，且不少推案都規劃成大坪數豪宅的物件，在「七期重劃區」與「水湳經貿園區」等都有大坪數豪宅推案，推升台中大坪數預售屋住宅交易占比。數據顯示，當地40-50坪占比為35.3%，50坪以上也有25.9%，兩者合計超過六成。

根據實價登錄資料，可以發現台北市各坪數帶分布相當平均，但20坪以下小宅交易占比高達14.8%，直逼一成五，為七都最高。陳金萍分析，台北市因預售屋單價較高，對於想入主台北市門牌的購屋族群房貸負擔吃重，因此建商以「負擔得起的總價」規劃預售推案，推升台北市20坪以下預售小宅交易占比。

至於新北、桃園與台南三都的預售住宅30-40坪的占比突破35%，成為三都的預售推案主力。陳金萍分析，若以預售大樓常見的30%公設比計算，30-40坪住宅的室內空間約為21-28坪，大致為2-3房格局。

陳金萍表示，新北市擁有交通便捷及大量就業機會等優勢，再加上房價較台北市親民許多，自住需求強勁，受到不少購屋族群的青睞。細看當地30-40坪的行政區分布，推案量大的三重區挹注最多，再來是房價相對便宜的淡水和土城區，這3區都貢獻超過1100筆的交易量。

桃園、台南市方面，陳金萍說明，桃園與雙北的地緣關係越來越緊密，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，再加上TPASS上路後，桃園已成為雙北購屋族群外溢的熱區，其中又以龜山、桃園、中壢、大園四區交易最火熱。