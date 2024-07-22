房市多頭走強 台中建商多案齊發搶攻各區剛需買盤

房市買氣噴發，今年上半年六都建物買賣移轉量年增率創下11年來最高紀錄，部分預售個案出現供不應求現象，而中部有建商早已超前部署，分區佈局、多點齊發，如大城、惠宇、精銳、國聚等開發商，今年皆有四個以上新案推出，瞄準各潛力區域的剛需買盤，同時也將觸角深化各地，大秀品牌實力。

大城營建機構今年計畫推出4件預售新案，集中在北屯最火紅的三個重劃區：機捷、14期與廍子市醫特區，總計案量上看140億元。其中率先於第2季進場的機捷特區「大城光年」，基地位置鄰近雙捷運站及好市多美式商場。

建商更在產品面投注創新思維，作為大城機構品牌持續進化的代表作，如千坪基地規劃雙棟建築，低建蔽率配置保有景觀棟距與居家採光；規劃社區前後雙出入口，住戶可步行於中庭花園連通前往機捷各個機能點，實現出站到家、出門採買的便利性。

繼北屯十期之後，大城機構全力打造機捷特區為最新品牌街廓，除了下半年計畫推出的「大城吾界」之外，手中還有數筆位在機捷特區的土地存量，對區域的看好程度與深耕社區的力道表露無遺。

除機捷之外，14期重劃區也是大城重點佈局區位，預計第3季將有大城機構旗下的大映建設洲際段新案推出，且集團母公司今年仍陸續出手搶下美和段土地。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，建商多點佈局、多案齊發，可看出公司實力深厚及永續經營理念，拓展品牌的能見度與廣度。尤其近年來房市走向自用型買盤，開發商針對不同區域需求推出適居產品，也是回應自住趨勢的轉變。

此外，惠宇機構今年推案橫跨機捷、14期及七期，其中上半年公開的機捷案「惠宇大悅」銷售表現亮眼，根據內政部實價登錄資料顯示，最高成交單價每坪站上60.4萬元，實登筆數達188筆。另在14期與七期也同時有新案「惠宇Grand」、「惠宇大疆」推出，上半年的13期「惠宇拾山」更是風光圓滿銷售。