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房市多頭！年輕房仲瘋拓點 新北不動產經紀家數破1200家

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

自疫情以來的房市多頭，也反應在產業面，住商機構彙整內政部數據，新北市今年首季不動產經紀業備查家數達1204家，為北部各縣市家數第一；另觀察各縣市對比2021年同期漲幅，以宜蘭縣漲幅達26.6%高居冠軍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，受惠近期股市熱錢四溢與「新青安」貸款帶動，房市交易量上漲，致使不動產經紀業者家數明顯成長。

根據內政部統計，2024年第1季台北市不動產經紀備查家數達1147家，新北市達1204家為北部各縣市排名第一，桃園市、基隆市宜蘭縣以及第一季家數則分別達1081、96及238家。

徐佳馨分析，北部各縣市不動產經紀業家數大增，主要原因有二，一是年初以來雖央行接連祭出升息與房市管制措施，惟股市熱錢持續流入房地產市場，加上優惠貸款補助方案吸引力十足，致使全台移轉棟數大增，也讓業者積極投入市場；二是業者經營商圈分工逐漸細緻化，且不少房仲二代積極創業，讓年輕店東往外拓店趨勢成長不少。

值得注意的是，與去年同期相比，北部各縣市除北市由於基期較高僅成長5.9%之外，其餘地區與2021年第一季相比成長幅度皆達1~2成，其中尤以宜蘭縣成長26.6%位居冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房價與大台北地區相比頗為親民的宜蘭縣，近年來受惠於高鐵東移、羅東轉運站新站啟用等議題，交通發展頗受注目，增添房市話題性，吸引不少雙北退休族青睞，加上區域近期推出不少新案，有在地換屋族、剛性需求買盤支撐，市場前景看好情況下，推升房仲家數上漲。

賴志昶指出，不動產仲介家數正成長除了反應業界對市場仍長線看好，各家品牌搶市占率也是一大關鍵，近幾年各大產業數位化讓經營者更重視作業工具及資源，同時流通亦是大勢所趨，目前可見品牌極大化效果在經紀業店數上反應明顯，也意味著大型業者未來在作業時將更有優勢。

資料來源/住商機構
資料來源/住商機構

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