桓鼎能源綠能拓點 首座光儲充 EV 充電站示範點啟用

桓鼎（5543）為積極推進旗下儲能牆系統業務動能，深化電動車充電解決方案供應商馳諾瓦科技（Zerova）合作，攜手高雄北鼓山千光宮、合通綠能共同打造桓鼎能源首座光儲充EV充電站示範點正式啟用，現場包括高雄市鄭孟洳議員、民政局蔡翹鴻副局長、千光宮傳承創新加速器中心陳帝生董事長、馳諾瓦科技林飛宏董事長、合通綠能張維正董事長等貴賓蒞臨一同見證開創綠能與廟宇ESG轉型新篇章。

桓鼎集團總經理莊宏偉表示，集團首座光儲充EV充電站示範點係利用太陽能光電發電，搭配桓鼎能源旗下儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)與馳諾瓦小型60kW交流充電樁，充電30分鐘約可行駛100公里左右的續航里程，專為電動車主提供便捷的目的地充電服務，這座全綠能EV充電站有效克服千光宮現場場域空間，自規劃到建置完成僅不到一個月時間即可開快充站，免除申請台電饋線，有效展現旗下儲能牆系統產品良好競爭力。

莊宏偉指出，桓鼎能源的新型分散式儲能牆產品，以儲能系統升壓自200伏特到800伏特，彈性因應各種快充站、工業工廠、商場社區等場域電力調度及不斷電系統應用，以及自有開發的控制系統與EMS能源管理系統，可形成的小型微電網能平衡太陽能的間歇性供應，並在需求高峰時釋放儲存電力，確保穩定供應，實現自產自用電的能力。

莊宏偉表示，以千光宮每天開燈12小時使用為例，配合桓鼎能源的儲能牆解決方案，智能化的數據分析和管理，從而優化用電模型與自動調整電力分配，可節省50％以上的用電量，並可因應天災造成斷電風險影響，看好全球對可再生能源需求的增加，微電網的概念日益受到重視，有助於創造桓鼎能源良好業務拓展。

「在ESG永續浪潮下，傳統廟宇與光儲充科技的結合，為廟宇的永續轉型提供了新方向，開創了ESG永續科技的新面貌」千光宮傳承創新加速器中心董事長陳帝生說。此次與桓鼎能源、馳諾瓦跨域合作，除彰顯對淨零轉型和節能環保的承諾，並規劃裝設第二套儲能牆解決方案，讓廟裡用電皆來自綠電並實踐未來達到0市電目標，此外，更以創新的「電代金」方式，讓香客隨喜添金，完美結合科技與傳統，展現獨特的廟宇文化。

馳諾瓦科技董事長林飛宏表示，隨著近年全球電動車市場迅速崛起，馳諾瓦秉持致力提供多種解決方案以滿足跨領域的充電需求，助力推動低碳運輸的發展。桓鼎集團與馳諾瓦仍積極推進「中小型EV充電站儲充整合方案」，共同規劃在美國、歐洲、日本、新加坡及泰國等地建立示範場域，同步投入電動車對電池的反向充電技術，使車輛對電網（V2G）與車輛對家庭（V2H）的應用實現，增強全球微型電網韌性，並助力在產品技術、業務資源、行銷推廣等面向加大雙方整合，增添新一波業務動能。