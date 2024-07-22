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全台手搖店衝1.5萬家 專家曝創業「四低」優勢

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
手搖店示意圖。圖/台灣房屋
手搖店示意圖。圖/台灣房屋

近期茶飲店糾紛成為熱門話題，根據財政部統計最新資料，截至今年四月全台手搖飲店達15,908間，比去年同期還增加283間，2023年全年營業額達537億，若以一杯50元來計，全台一年大約喝掉超過10億杯的手搖飲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，手搖飲算是「四低」的創業項目，硬體成本低，店面坪數需求低，人力需求低，技術門檻也低，加盟品牌商選擇多，創業者快速上手，因此是許多年輕人創業加盟的首選。

手搖飲以外帶為主，因此店面坪數需求小，一般常見這類茶飲店都開在學生、上班族或觀光人潮聚集處，包括學校、補習街或夜市附近，辦公商圈巷弄，大型醫院、或大型住宅區旁。因產品單價低，可負擔的租金成本有限，因此加盟主多半偏好租20坪以下店面，又以老公寓一樓型態最受歡迎。

台灣房屋內科江南加盟店店長陳文楷表示，內湖科學園區有龐大的就業人口，手搖飲店相當密集，尤其是江南街和內湖路一段285巷、411巷等，因為緊鄰內科，更是手搖飲店的一級戰區，空置率低，若是坪數在20坪以下的茶飲店，租金每月約5~6萬元上下。

張旭嵐提醒，雖然茶飲創業門檻低，但過去也發生過，租用店面有違章建築或使用到無產權空地，遭檢舉而停業，或因大型企業商辦都更、學校倒閉，導致消費人口移轉，生意連帶受影響，建議簽訂租約前多方評估商圈的多元性和穩定性，才有助於長久經營。

近兩年手搖飲家數及營業額。資料來源:台灣房屋
近兩年手搖飲家數及營業額。資料來源:台灣房屋

創業 租金

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