新竹人錢淹腳目？逾7成買40坪、33%下手50坪以上房子

近年來，全台預售屋價格飆漲，迫使購屋族愈買愈小，不過，新竹人似乎影響不大，永慶房產集團統計近一年七都預售屋各坪數交易占比，新竹縣市40坪以上的交易占比超過七成，為七都之最。

其中，40-50坪的預售屋占比39%，為當地預售的交易主力，另外，購買50坪以上房子占比也高達33%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，平均薪資收入高，房貸負擔能力強，因此大坪數、高總價的物件在當地仍受歡迎，有強勁的支撐力道。

至於台中市40坪以上占比61%，為七都第二。陳金萍說明，台中市幅員廣大，預售推案量大，且不少推案都規劃大坪數物件，在七期重劃區與水湳經貿園區都有大坪數豪宅推案，推升台中大坪數預售屋住宅交易占比。

數據顯示，當地40-50坪占比為35%，50坪以上也有25.9%，兩者合計超過六成。

根據實價登錄資料，可以發現台北市各坪數帶分布相當平均，但20坪以下小宅交易占比高達14.8%，直逼一成五，為七都最高。

陳金萍分析，台北市因預售屋單價較高，對於想入主台北市門牌的購屋族群房貸負擔頗重，因此建商以「負擔得起的總價」規劃預售推案，推升台北市20坪以下預售小宅交易占比。

至於新北、桃園與台南三都的預售住宅30-40坪的占比突破35%，成為三都的預售推案主力。陳金萍分析，若以預售大樓常見的30%公設比計算，30-40坪住宅的室內空間約為21-28坪，大致為2-3房格局。

陳金萍表示，新北市擁有交通便捷及大量就業機會等優勢，再加上房價較台北市親民許多，自住需求強勁，受到不少購屋族群的青睞。細看當地30-40坪的行政區分布，推案量大的三重區挹注最多，再來是房價相對便宜的淡水和土城區，這3區都貢獻超過1,100筆的交易量。

至於桃園、台南，陳金萍說明，桃園與雙北的地緣關係越來越緊密，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，再加上 TPASS 上路後，桃園已成為雙北購屋族群外溢的熱區，其中又以龜山、桃園、中壢、大園四區交易最火熱。