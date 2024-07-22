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航港局核備海大 IGF Code 基本訓練課程 獲新加坡認可

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，航港局指導我國船員訓練機構-國立台灣海洋大學籌備開課計畫，經積極指派師資至國外進修完訓，且該校於2024年7月獲新加坡認可，近期即將開班訓練，可望完備船員於雙燃料船服務所需技能。

航港局表示，有鑑於全球氣候變化，國際海事組織(IMO)針對船舶溫室氣體排放訂定目標與措施，要求2030年國際航線船舶，應至少使用5%-10%(淨)零排放技術或燃料，2050年實現溫室氣體淨零排放。因應IMO規範及2050淨零排放政策，國內國際航線航商包含裕民、陽明、長榮等，已陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，並持續針對氫氣、氨氣等替代燃料船探討購建之可行性。又因航商營運雙燃料船之趨勢，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練。

航港局進一步說明，為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，我國船員訓練機構國立臺灣海洋大學(海大) 2022年即率先籌備開課計畫，包含課程內容、教材編撰、設備、師資遴聘等，海大也依照該局建議，積極指派師資至其他訓練機構進修IGF Code訓練課程，充實其專業知能，並已如期完訓。

航港局指出，我國非STCW公約締約國，為使我國船員取得船員專業訓練證書獲締約國認可，我國船員訓練機構大多與其他締約國合作課程認證，海大該IGF Code基本訓練計畫已於2024年7月獲新加坡認可，並經航港局同意開課，預計近期將正式開班，請有意願參加IGF Code基本訓練課程之船員，密切追蹤海大開課訊息。

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