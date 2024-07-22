銅礦供應鏈風險高 研究機構預測：2025年銅精礦將短缺110萬噸
街口投信表示，根據美國地質調查局發布的一項研究顯示，地震有可能嚴重影響採礦作業，並導致供應鏈中斷，從而對全球經濟產生不利影響；目前世界上許多最大的銅礦和加工設施集中在南美洲、東亞和太平洋地區的地震高發地區，一旦該地區發生較大規模的地震災害的話，可能對整個銅供應鏈產生嚴重的衝擊及連鎖效應。
智利礦商－安託法．加斯塔 Antofagasta 表示，由於礦石品位降低，上今(2024)年上半年淨現金成本為每磅1.94美元，比2023年同期高出11%，因此預計全年銅產量將處於67萬至71萬噸的下限。
另外，由於礦場供應和冶煉產能之間的不平衡持續壓低加工利潤，中國大陸兩家銅冶煉廠已制定明年減產計畫。據知情人士透露，湖北省主要冶煉廠大冶冶煉廠的代表在上周會議表示，該公司明年將冶煉產量削減20%；而規模較小的華鼎公司今年已經削減了冶煉量，計劃明年將冶煉量再削減40%。
值得留意的是產業參與者和分析師表示，今年銅精礦的短缺可能會迫使大陸一些冶煉廠減產，而明(2025)年原物料供應預計將會進一步的收緊，所以可能會出現更多的冶煉廠減產。研究與顧問公司CRU預測，到了2025年，全球銅精礦原料短缺量將達到110萬噸。這可能會導致30萬噸產能關閉、冶煉廠需求減少64萬噸、產能利用率降低及約15萬噸冶煉工程延誤。
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